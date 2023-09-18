李多慧一下飛機秒喊「台灣有獨特氣味」！眾揭味道真相：超明顯
韓職女神李多慧今年3月加入中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」，她擁有姣好外貌及開朗個性，大受台灣球迷喜愛。而她目前仍居住在韓國，為了工作時常搭飛機往返台韓，她在最新的vlog影片中就提到，下飛機時會聞到台灣獨特的氣味，引來PTT網友好奇問「台灣味到底是什麼？」對此，不少人也認同李多慧的說法，留言直呼「空氣就濕濕黏黏的，然後有點臭」、「是真的有潮濕臭味」。
記者賴禹妡／綜合報導
李多慧14日在個人YouTube頻道上傳第7次來台的vlog影片，她在影片中紀錄了從韓國搭飛機來台灣的過程，只見她一下機就用力地聞了空氣，接著微笑說道「嗯～台灣的氣味，台灣有自己獨特的氣味，但其實首爾也有自己的氣味。」一旁字幕還打上「用氣味來記憶的李多慧」。
影片曝光後，一名網友對李多慧的說法感到很好奇，在PTT發文提問：「本魯沒出國，很好奇台灣獨特的氣味到底是什麼？」貼文曝光後，引來網友熱烈討論，「茶葉蛋嗎XD」、「八角的味道，日本人也常這樣說」、「去帛琉玩回來，真的覺得台灣空氣超臭」、「之前去比較乾燥的國家回來，一出機場氣味就很明顯」、「我也覺得去不同國家會有獨特的味道」。
不過，多數網友都認為是空氣潮濕的味道，「空氣就濕濕黏黏的，然後有點臭」、「高緯度國家空氣真的比較清新」、「濕熱氣候的霉味」、「是真的有潮濕臭味」、「濕氣臭味和空氣污染的混合」、「東北亞來的會覺得空氣黏膩，就濕度高啦」、「濕熱環境的臭味，我是認真的」。