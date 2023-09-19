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500億身家前首富住安養院　本人親揭：養兒不為防老！是養來愛的

▲中國力帆集團創辦人尹明善（中）昔日身家一度上看500億元，如今85歲高齡選擇住進養老院，因他認為養兒不是為防老，是養來愛的，不想給子女添麻煩。（圖／翻攝泰康之家官網）
▲中國力帆集團創辦人尹明善（中）昔日身家一度上看500億元，如今85歲高齡選擇住進養老院，因他認為養兒不是為防老，是養來愛的，不想給子女添麻煩。（圖／翻攝泰康之家官網）

記者徐銘穗/綜合報導

昔日身家一度高達人民幣111.66億元（約新台幣496.7億元）的中國重慶前首富尹明善，日前在重慶某養老院正式辦理入住手續，今年85歲的他創業史相當傳奇，曾被勞改18年，54歲高齡下海創業，從造摩托到汽車，再跨界足球。他說自己兒女雙全，也有大房子，選擇住進養老院是他認為認為「不能養兒防老，子女是養來愛的」，不想給子女添麻煩。

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《紅星新聞》報導，力帆集團創辦人尹明善曾表示，「我兒女雙全，房子也很大，有錢居家養老，什麽都不愁。但他在5年前、80歲後，慢慢改了養老觀，認為「不能養兒防老，子女是養來愛的」，且無論年紀多大都要愛子女，「少給子女添麻煩」。

▲尹明善認為養老院有專業分工，勝過居家看護。圖為全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲尹明善認為養老院有專業分工，勝過居家看護。圖為全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
尹明善考慮要請居家看護還是去養老機構，最後認為養老院有專業分工，勝過居家看護，而決定入住養老院。他也說住進養老院後，會繼續保持規律生活，節制飲食，每天堅持閱讀、寫作、唱歌、散步。此外，他還有個小心願，就是在退休後學鋼琴，並且想在入住養老院後繼續學習。

54歲高齡創業的尹明善，從造摩托到汽車，再跨界足球。他創立的力帆股份2010年上市，尹明善家族帳面資產超過人民幣111.66億元（約新台幣496.7億元），成為了重慶首富。但力帆進軍新能源汽車後陷入經營危機，2020年申請破產重整，如今尹明善住進養老院，徹底退休。

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