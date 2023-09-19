1年只賣15天的月餅！盤點4家純手工少量製作 這家蛋黃酥成絕響
離中秋節不到兩星期，民眾也開始搶購應景的必吃美食月餅。有不少老餅鋪，專門針對中秋檔期會特製月餅，從農曆8月1日開賣，等於一年可能只賣這15天。這些店大多因為人手有限，加上製餅手法傳統且大量靠手工，只能此檔期才與老主顧見面，也就因此，若是沒有預訂，想吃可能得碰運氣。
記者葉盛耀/綜合報導
據《自由時報》報導，位於彰化成功路上的「彰美珍餅舖」，20年來每年只開15天，今年照樣只賣農曆8月初一到中秋節；目前由第三代的陳姓老闆經營，他表示店內所有糕餅都是傳承第一代創店時的作法，從熬煮餡料到外皮都是純手工現做，能量有限的情況下，他接手20年來，每年只在中秋節檔期營業，也就是農曆8月1到15日，僅賣15天。
其中「芋沙滷肉」是最暢銷的口味，許多熟客每到農曆八月初一就會趕緊打電話預定搶購，以免錯過還要再等一年。店家提到，因為手工的量能有限，如果當天賣完了，就是賣完了，會先完成訂單，視情況再釋出提供現場購買。
無獨有偶，《中時新聞網》也點名每年只賣15天的店家，還有位於彰化民生路的「興安珍餅行」，已營業有60年歲月，老闆從年輕經營至今已80多歲，體力大不如前，加上兒女都各自有工作，只好更改營業模式，近10年只做中秋節的生意。
雲林也有家「二崙佳美」，是營業超過50年老餅鋪，雖然並非只有中秋節檔期才製餅，但是店裡有款「兔月餅」是每年僅有中秋檔期才製作，根據店家臉書介紹，該款餅就是750公克的狀元餅，也就是重量約20兩，而一般餅僅有12兩，是以特製玉兔造型餅模餅模製作，此餅的特點是內餡的豆沙有三層不同口味，包含綠豆沙、白豆沙、以及桂圓豆沙，再加上滷肉以及5顆完整的鴨蛋黃。
另外，還有號稱台中海線最難買的月餅「三美珍」，以往都是透過臉書可預訂菠蘿蛋黃酥，但從去年開始，店家就已公布：「爸爸媽媽想退休了，所以我們全家商量，決定不再做餅販賣了。」也因而該店每逢中秋檔期只賣15天的菠蘿蛋黃酥已成為絕響。