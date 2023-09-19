那年我們一起退出時力！吳崢、林亮君、黃捷入黨延續戰友身分

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繼林昶佐2019年開出第一槍退出時代力量後，時力後續的退黨潮不斷，林亮君、吳崢也在2019年11月宣布退黨，林在退黨原因寫下「離開是件很難過的事，但我盡力了」；林亮君在聲明中提到，時代力量在價值的堅持與議題的努力向來不遺餘力，也為彰顯黨的主體性，做了很多政策與策略上的路線區隔，但政黨的永續發展始終在她心中是個問號。
當時為林亮君特助的吳崢也同步退黨，他說，過去他曾擔任時代力量的發言人，當時心中所想的一切發言，都是以黨的立場為出發點，但現今，他卻發現他很困難做到這件事，「我既無法理解黨的許多方向，也無力為黨辯護，甚至解釋」。
時力在2020年進行決策委員補選，黃捷的妹妹黃蓉當時自爆，被黨拒絕入黨，黃捷並在8月26日在臉書宣布，「很遺憾不捨，但也很無力，我必須宣布，即日起，我黃捷退出這場決策委員改選，也退出時代力量，以無黨籍身分在鳳山繼續深耕，為高雄做事」。
3人退出時力後，雖未加入民進黨，但與民進黨保持友好關係，民進黨主席賴清德在5月公布第一波艱困選區立委提名名單，新北市徵召都曾是時代力量背景的吳崢及前新北市議員曾柏瑜，分別參選新北市第八選區（中和區）、第十一選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）。
吳崢當時透露，原本家人對他參選有些擔心，賴清德還親自致電給他的父親，承諾不會讓他孤軍奮戰，請吳爸爸放心，才讓爸爸放下心中大石。
在吳崢加入民進黨後，今年8月時，黃捷在高雄市長陳其邁推薦下加入民進黨，黃捷表示，加入所信任的政黨，更能清晰闡述她的政治理念，希望未來風雨同行、攜手前進。
林亮君則在昨天宣布完成民進黨入黨申請，推薦人為賴清德。她表示，認同賴清德所提的民主大聯盟策略主張，在吳崢鼓勵下，已完成民進黨入黨申請。
甫申請加入民進黨的林亮君，今天上午前往中和，與黃捷、吳崢合體拜票。她表示，她和吳崢是議會、街頭戰友，又是前老闆，當然要力挺；黃捷表示，3人在差不多的時間加入民進黨，算是同梯、有革命情感，今年一起用黨員身分打拚特別有意義。
吳崢提到，在林亮君、黃捷應援下，相信大家一定能感受到年輕世代的活力，象徵太陽花世代從街頭吶喊理想，到政治實務的參與，希望為國家貢獻更大力量。