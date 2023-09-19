5產業補漲電價、民眾憂消費提高！學者：市場競爭力夠轉嫁機率低
10月電價今（19）日確定凍漲，惟餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等5類產業別補漲15%，外界憂慮電價成本恐轉嫁至消費價格上，民眾可能成為電價補漲的苦主。有學者表示，上述產業在市場上的競爭程度偏高，業者也怕一旦漲物價，恐使消費者跑到其他競業消費，故若有足夠的競爭力，業者因電價而將消費價格調漲的機率或幅度偏低。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部召開今年第2次電價費率審議會，10月電價確定凍漲，考量國際預期燃料價格有緩跌趨勢，政府在今年已財務支持台電且明年已編列預算增資台電，為利物價穩定，因此議決本次電價不調整，維持平均電價每度3.1154元。
不過，餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等5類產業別在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此恢復正常電價，補漲15%，共計會有880戶將受到影響。
外界憂慮電價成本恐轉嫁至消費價格上，民眾可能成為電價上漲的苦主，對此，國立中央大學台灣經濟發展研究中心教授吳大任接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，此次取消餐飲、百貨等內需產業電價優惠後，必定會使業者經營成本增加，不過他認為，廠商選擇吸收部分電價上漲成本的可能性高，不會完全轉嫁到消費物價上，但吸收程度仍得觀察市場結構。
他接續說明，餐飲、百貨、電影院、健身房等在市場上的競爭程度偏高，業者將成本轉嫁至消費者身上的機率較低，因為在未虧損的狀況下，業者也怕一旦漲價，恐使消費者跑到其他競業消費，故市場若有足夠的競爭力，業者因電價而將消費價格調漲的機率或幅度偏低。