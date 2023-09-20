新店裕隆城試營運直擊！完整品牌樓層一覽　誠品、威秀250個品牌

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1F～4F亞洲最大1萬9千坪「誠品生活新店」，與高質感選品店1010獨家合作，於新店推出「ESLITE SENSE 10/10」全台獨家合作品牌；「誠品酒窖」提供法國頂級布根地、波爾多、香檳區等多國逾4千5百款酒款。
國際品牌JO MALONE LONDON、ORIGINS品木宣言、FLELIS Fragrance法倈儷香水、M.A.C、SABON、THE BODY SHOP、MOROCCAINOIL、ghd等。還有STUDIO A迎接即將上市的iPhone 15新機；英國頂級豪華休旅LAND ROVER打造全新展示空間。
都會時尚的有ADV_LABEL X PORTER INTERNATIONAL時尚服飾配件、GLOBAL WORK日系休閒服裝、STUDIO DOE質感服飾快閃店，還有一系列戶外休閒品牌The North Face、MLB KOREA、ISPO+、le coq sportif golf / le coq sportif、DANSKIN、Ü LOHAS悠樂森活、Timberland、ROXY&QUIKSILVER、Hurley、HILLTOP等品牌。
新北首家「Miacucina」蔬食餐廳、及即將開幕的「金色三麥」；面對綠湖公園的「星巴克」、極簡咖啡「CAFE!N」合作韓國戶外品牌Helinox、首度進駐商場的虎頭山秘境咖啡「NxCoffee」三大咖啡廳，享受戶外露天座席。
而甜點控還必須鎖定「北海道霜淇淋之神」CREMIA，京都町家風格的MATCHA ONE，日式道地「紗織蒙布朗」，網路人氣的法式瑪德蓮專門店open it快閃，有手作新鮮水果減糖蛋糕「Mum,Mum饅饅好食」與網路名店「香‧甜生活 La Vie Friande」。
📌2F「綻・風格」
「誠品生活新店」擁有可眺望戶外景觀的空中「野花園」露台，呼應台灣原生海拔植物綠意。並集結英倫風下午茶餐廳「英格莉莉」，全台獨家新品牌「養心沙龍」中西蔬食餐廳，主打綠色保養、最大店點「expo BEAUTY」等匯集近50家台灣在地美妝香氛、食補保養、植栽花藝等生活選物。
榮獲台灣B型企業的「綠藤生機」、創新傳承台灣苦茶油文化的「茶籽堂」等各大在地優質保養品牌，以及UNIQLO、niko and … 、studio CLIP、JINS、PUMA、ViBE、LEVI’S、BYHUE、E JEANS、uniarts、WAVE SHINE、plain-me、Vacanza Accessory假期飾品、GRACEGIFT等知名流行服飾配件品牌。
以及文青感十足的「青春漢堡Aoharu Burger」首度進駐賣場，預計將於10月中下旬開
📌3F「競・遊樂」
「誠品生活新店」還擁有3大展演空間，佔地500坪、挑高12米的「實驗場」，9月29日邀請澳洲ENESS科技藝術團隊亞洲獨家展出《AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園》；可容納500名觀眾的「黑盒子」將規畫一系列大師講座、民生電氣DJ秀、售票演唱會；梯廳開放式展覽場域的「紅廳」，以無牆美術館為概念，與藝術流動連結。
並進駐逾10大運動潮流主題店，包括NIKE、adidas & adidas Originals、new balance、SKECHERS、CONVERSE、FILA、K-SWISS、PALLADIUM等，滿足全方位休閒體驗；親子區有充滿童趣想像力的上下「顛倒迷宮」邀請視覺藝術家鄒駿昇。同時也引進豐富兒童品牌，像是主打創意DIY的「GAGA MONSTER史萊姆怪獸星球」、「彩繪樹」，及擁有最齊全森林家族的「funbox Toys玩具專門店」等；9月28日起註冊成為「誠品小童學會員」，再送「PILOT水塗鴉攜帶版」乙份。
港式「點點心」充滿未來感、吃到飽控關注的「新馬辣經典麻辣鍋」、一人開烤的「燒肉chacha個人和牛燒肉」、台中的必訪美食「NINI尼尼義大利餐廳」，還有「瓦城泰國料理」、「涓豆腐」、「時時香」、推出超厚豬排的「靜岡勝政日式豬排」等各國特色料理。
📌4F「光・閱讀」
走入4F書店會看到30米挑高天井，沉浸「光合廣場」的暖陽書香，漫步「50米閱讀大道」探索知識高地；串聯線上下虛實整合「多媒體閱讀區」，可連結「誠品線上」體驗專屬導購服務。
新北最大的兒童書店打造親子共讀的「探索小學校」，主打多元學齡與數位學習、並會定期更新繪本主題牆，也將引進科技共學讀本及科學玩教具，未來也將規劃五感學習活動如親子手作、肢體開發、兒童說故事等，並獨家設置「嬰幼兒質感選品店」；誠品文具並設有Gift+職人禮品包裝服務。緊鄰書店還設有「eslite premium黑卡會員專屬空間」，有精選書牆自由取閱，每月並提供10張免費飲品招待券。
4樓精選居家生活美學品牌，包括質感家電品牌Beutii、宏星智能家電精選HITACHI、Samsung、LG、Philips打造智能居家生活；風格家具詩肯柚木SCANTEAK及有情門提供客製化空間設計服務；還有SIMMONS席夢思、TENDAYS、東妮寢飾Tonia Nicole、La mode寢飾、Meytii 美地、TENDAYS、有情門、Beutii、宏星智能家電館、TAKASHIMA高島、Johnson喬山、BBL Premium、IN House知名寢具品牌等，還有Holo+FACE韓式證件照。
📌5F「裕・美好」
還有知音文創旗下品牌Wooderful life的「木育森林」親子設施；誠品行旅專業餐飲團隊打造的中餐館「聚聚樓」；提供私人包廂結合主廚火焰秀的「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」、以八色小籠包著名的「樂天皇朝」，及道地美式餐廳「TGI FRIDAYS」、「無印良品」、「宜得利家居」、「寶雅」等。以及TY SELECT、ZMO戶外運動機能服飾、綠的傢俱、FUJI按摩椅、NET等品牌。
📌6F～7F威秀商場及「威秀影城4K IMAX」
「威秀影城 4K IMAX」進駐新店裕隆城，擁有共計14座影廳、近2400個座位，包含主打高規格影音體驗的IMAX雷射影廳一座，原訂9月28日開幕，驚喜宣布9月22日至9月27日號召民眾搶先開箱，期間限定精選IMAX電影，祭出優惠票價330元（原價440元）；iShow會員加碼！觀賞兩部不同限定電影，再送「IMAX電影票」乙張，相當於「買2送1」好康。
威秀商場內也有15家獨立餐廳，包含米其林一星的「添好運港式料理」、迴轉壽司第一品牌「藏壽司」、「MO-MO-PARADISE」、日本天丼金賞獎「天吉屋」、「勝博殿豬排店」、義式料理龍頭「貝里尼BELLINI Pasta Pasta 」、台中排隊名店「熱浪島南洋蔬食茶堂」等品牌；日式綜合鞋類「ABC-MART」、「湯姆熊」、「原岩攀岩館」
📌B1「嬉・食趣」
「誠品生活新店」美食街9月底至10月陸續開幕，將提供550位座席。包括新莊人氣火鍋「瘋一鍋頂鮮鍋物」、南投埔里冠軍巧克力「CONA'S 妮娜巧克力」、台灣英式下午茶始祖「古典玫瑰園」、搶手團購檸檬磚「檸檬大叔」、日本最大二手商店2nd STREET等。