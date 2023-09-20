門口牆上突長出樹葉！他近看驚覺「是活的」 真相曝光嚇壞
澳洲一名男子近日在自家門口一旁的牆壁上，發現一撮正在緩緩移動的「樹葉」，他當場嚇壞，並將照片PO上網詢問「我該拆了我家嗎？」貼文曝光後，引起許多網友熱烈討論，也釣出內行網友解答該物種為箱蛾的幼蟲，全名為桑德斯氏蛾（Saunders' case moth），利用自然環境的碎屑建造巢穴，幾乎一生都在裡頭度過。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《The DoDo》報導，安德魯某日正準備走出家門時，發現門口旁邊牆上長出一團混雜樹枝及落葉的東西，但模樣十分怪異，他原本以為是棕櫚樹的葉子，但後方卻突然冒出一個橘色小頭，且整坨「樹葉」還會緩緩移動，讓他當場嚇壞，將照片PO上網詢問網友其真實身分。
貼文曝光後，網友們紛紛湧入留言猜測「看起來像個繭」、「竹節蟲嗎」，隨後就有一名內行網友曝光正解為「箱蛾的幼蟲」，而安德魯最終也將牠移動到庭院的草叢中，讓牠回到大自然裡生活。
根據澳洲博物館（Australian Museum）資料顯示，該物種全名為桑德斯氏蛾，主要分布在澳大利亞東部各州和地區，幼蟲階段會利用植物、沙粒、碎屑建造巢穴，牠先附著在葉子上，再「組裝」縱向排列的短樹枝，建造能夠移動的「房屋」，一生大多都在巢穴中度過。