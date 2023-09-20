李多慧應援「怪風突掀裙」！19秒片破億人看 敬業反應球迷讚爆
南韓啦啦隊女神李多慧自從加入樂天桃猿啦啦隊之後，人氣紅不讓，不僅IG粉暴漲，許多球迷更是專程買票進場看她應援！而近日，一位球迷就在YouTube上發布一段19秒影片，是李多慧在應援時被一陣怪風掀裙，截至今（20）日為止，該影片點閱率竟然超過1億次觀看，遠超同樣在海外也很有人氣的啦啦隊女孩林襄以及峮峮，引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
上個月15日，YouTube頻道「ENZOYEH - OWL La La」貼出一段李多慧的影片，當時是樂天對上兄弟的比賽，李多慧身穿白色短版上衣、白色百褶裙熱力應援，結果突然一陣怪風襲來，李多慧的百褶裙被吹起，第一時間她也露出非常驚慌的表情，並且下意識把裙子拉好，接著繼續敬業的應援演出。
沒想到該段影片經過一個月的時間，點閱率竟然破億觀看，從留言區可以看到有不少來自日本的棒球迷也來朝聖，直呼「李多慧真的是非常可愛，從她去台灣才開始關注」、「這女孩到台灣人氣非常高，非常專業又敬業！」、「這位女孩的笑容很甜美，以前都沒有發現過她」。
而從「ENZOYEH - OWL La La」YouTube頻道當中可以看到，這則李多慧的影音是熱門第一，同在頻道中第二名的也是人氣啦啦隊女孩林襄的表演，有712萬觀看；而代表作是「炸裂陳子豪」的峮峮，過去在別的YouTube頻道影片則是669萬，兩位都已經是現象級爆紅的人氣女孩，沒想到李多慧的觀看率更驚人，直達1億大關，也讓PTT鄉民大讚「真的是全球最頂啦啦隊女孩」。