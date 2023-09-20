YouTuber爆停更潮！「百萬訂閱」也退出 他整理名單驚吐：不單純
隨著越來越多YouTube頻道宣布停更，讓不少觀眾將今年比喻為「YouTuber停更元年」，《NOWnews》就日前整理出今年宣布停更的5組人馬，裡頭有不少累積百萬訂閱的YouTuber，包含「看電影了沒」、「眼球中央電視台」、「這群人TGOP」、「阿神」、「卡提諾狂新聞」。對此，就有一名網友對這個現象感到好奇，發文表示他認為背後隱藏的原因不單純，貼文曝光後，許多網友直言「飽和又高更新，題材又差不多」、「你以為是停更，實際上是退休」。
記者賴禹妡／綜合報導
昨日一名網友在PTT以「有沒有YouTuber越來越難賺的卦啊？」為題，表示今年有許多組YouTuber宣布停更，有地下理事長之稱的網紅阿滴也透露YouTube目前整體流量都在下降，而前陣子B站才經歷停更潮，現在又換到YouTube，讓他好奇問：「感覺不單純，有卦嗎？」
貼文曝光後，有網友認為，「飽和又高更新，題材又差不多」、「台灣的餅就這麼大，一堆新YouTuber搶著吃」、「YouTube如果沒做商業合作，只適合小團隊」。也有人指出，「想做長久的才有問題吧？賺夠就轉投資了」、「所以很多賺飽了就去創業了啊」、「你以為是停更，實際上是退休」。
事實上，根據《數位時代》整理出OpView社群口碑資料庫2019年1月到2020年9月收錄的YouTube資料，2020年在台灣訂閱數破100萬的YouTube頻道就高達15個，成長幅度達44%，但即使破百萬訂閱，觀看數也不如以往。關鍵在於觀眾在YouTube內容開始飽和的狀況下，也逐漸開始審美疲勞，再加上Podcast平台及雲端遊戲的吸引力，讓觀眾黏著度大幅降低。