全家招牌「有3種顏色」！眾全愣：有什麼不同 內行揭真實差別
說到台灣超商除了7-11以外，當然也要提到霜淇淋霸主全家，但通常一家超商的標誌甚至是招牌的配色通常都只會有一種，所以在全台灣各地非常好認，但近日就有網友分享在路上看到不同顏色的全家，這才發現全家在全台灣的門市當中有「3種不同的顏色」，其用途曝光後引發不少話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，指出最近在路上看到「黑色的全家」跟「藍色的全家」，只見貼出的照片，有別於以往全家綠色藍色相間的招牌，藍色的全家配色跟全聯有些相似，招牌字體全部呈現白色；而黑色的全家則是字體是黑色，但是背景底色則是白色，等於全家在台灣就有「3種不同顏色的招牌」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我真的沒看過黑白色的全家......」、「只看過一次藍色的全家也沒進去過，有什麼差別？」、「有差嗎？不都是全家」、「藍色的乍看還以為要請支援收銀了」、「藍色的超像全聯，沒看清楚會走錯哈哈哈哈」、「台中蠻多藍色的全家的，我很常去，旗艦店超大一間」、「白色的是有賣生鮮疏果的啦！藍色是複合型咖啡旗艦店，有座位裝潢都很氣派」。
事實上，全家的招牌真的有三種，一種是最常見的基本款「綠色藍色相間招牌」的全家，就是正常功能的超商；而「藍色招牌」的全家，咖啡廳結合超商的複合型旗艦商店，通常裝潢更大更氣派，裡面還會有座位、沙發區，不少人都愛去旗艦店喝咖啡。
至於「白色招牌黑底字」的全家，就是所謂的「FamiSuper選品超市」，店內販售冷凍肉品、冷凍即食調理品、生鮮蔬菜、水果、蛋品、乳品等多樣東西，目前門市分佈不多，只能說現在超商功能越趨完整，全家用心經營每一塊市場，也帶給民眾越來越方便的生活。