日職／確定了！孫易磊已跟火腿隊達成共識！簽約金約1400萬台幣

日職北海道日本火腿鬥士隊今（21）日傳出跟2023U18世界盃青棒賽中華隊好手孫易磊已有共識，將會簽下育成合約，簽約金約為6500萬日幣（約1409萬台幣），超越郭俊麟等人，僅次於王柏融，而火腿也派出GM稻葉篤紀上週六、日來台，特別跟孫易磊雙親見面。 我是廣告 請繼續往下閱讀 稻葉篤紀在U18世界盃特別跟球探部長大渕隆在看台觀察孫易磊的狀況，尤其稻葉還用影片拍下他的投球英姿，而大渕隆也不是平凡人物，10年前他曾簽下大谷翔平，準備了高達30頁的報告。U18中華青棒隊王牌投手孫易磊，在比賽中球速狂飆156公里，有機會被培養成看板球星，還被譽為「台灣至寶」，而他跟曾峻岳都是火腿隊觀察對象。日本媒體指出，孫易磊若加盟火腿，雖然是以育成方式加入，但他可以在秋訓、春訓就直接出賽，甚至著眼於「鳳凰聯盟」，可成為明年火腿「即戰力」球星。▲中華隊王牌先發孫易磊，可望加入火腿隊，成為王柏融後的旅日球員。（NOWnews資料照）而孫易磊若想要往美國職棒大聯盟發展，經過日職是很好的跳板，新庄剛志監督表示：「他才18歲，真的很棒！」並誇讚他的球種，擁有「令人一見鍾情」的魅力。日職／孫易磊到底有什麼魅力！連火腿監督新庄剛志都一見鍾情日職／鎖定孫易磊！火腿請出曾簽下大谷翔平的球探部長大渕隆出馬日職／孫易磊才18歲！火腿監督新庄剛志又看上「台灣至寶2.0」日職／孫易磊即將加入火腿！新庄剛志：他擁有令人一見鍾情的球種