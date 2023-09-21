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宣示從政目標「打造健康台灣」　黨內人士曝賴清德堅持2大原因

▲賴清德今舉行「國家希望⼯程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.21）
▲賴清德今舉行「國家希望⼯程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.21）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21）日舉行「國家希望工程」國政願景發表會，聚焦「健康台灣‧樂齡幸福社會」，對打造健康台灣、「長照3.0」提出願景，並強調他從政目標，就是把打造健康台灣為己任。黨內人士則分析，該場政見有兩項特色，包含參選人本身具醫生背景、台灣整體社會高齡化，突顯長照醫療重要性。

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賴清德上午提出長照3.0及健保永續經營政見與相關配套，宣誓打造台灣成為樂齡、幸福的社會，政策包含住宿式服務機構使用者補助方案，未來將持續提高至每月最高1萬5000元，1年最高18萬元；強化重度失能者照顧，優化住宿式服務機構等。

對此，黨內人士分析該場發表會特色，他說，賴清德本身具醫生背景，畢業於台灣大學復健醫學系、成功大學學士後醫學系，並取得美國哈佛大學公共衛生學院碩士，他是台灣少見兼具第三醫學復健、第二醫學醫療和第一醫學公共衛生專長的醫師，從政前是成大醫院總醫師，從政後對健康台灣有長年思考規劃，賴在造勢場合多次強調，以打造國人健康為從政重要目標。

「台灣整體社會高齡化，突顯長照醫療重要性！」黨內人士指出，據國發會研究報告，2025年台灣即將邁入超高齡化社會，但國民健康署數據顯示，台灣平均餘命81歲，惟不健康年數長達8年多，意即一生當中有10%的時間不健康，包括臥病在床、坐輪椅、或生活需要照料等，如何縮短不健康的年數是重要目標，希望讓國人健康，讓國家更強，讓世界能夠擁抱台灣。

該人士提到，賴清德過去曾在醫療資源相對沒有這麼健全的地方行醫，面對長照與人口高齡化有深刻體悟，賴始終認為健康是政府應該重點關注的政策。

黨內人士進一步說，政府針對這個趨勢，需有通盤的準備，將長照體系與醫療體系做結合，在提高人均壽命的同時也要降低人均「不健康」的年齡，政府除了需要提高對高齡者的醫療照顧外，也要提升長照的量能，因此提出長照3.0政策。

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