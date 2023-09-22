秋季元素融入居家！5招打造「秋日慵懶」風格　裝潢質感秒提升

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近期美拉德風格（Maillard Style）為大勢風格，以各種深淺的紅棕色系及焦糖色系做為搭配，包含淺棕、咖色、棕色、褐色、焦糖色、紅棕色等，讓溫暖柔和的色調為家中帶來舒適愜意的秋季居家風格，可以應用在家具、軟裝、甚至是牆面顏色。
第二招：融入自然元素！打造閒適溫潤風格
為了讓室內空間更具秋季的溫馨感，可以引入原木材質的家具或地板，賦予室內自然的質感和溫暖氛圍。也可以利用盆栽、小型花草等綠色植物，不僅增加空氣清新度，也為空間增添自然的觸感。此外，也選擇秋季特色的鮮花或乾燥花，如蘆葦、兔尾草、尤加利葉為室內增色 。
第三招：舒適柔軟的紡織品！用觸覺增加生活的質感
秋冬的關鍵是保持溫暖和舒適，加厚的毯子、絨毛靠墊和絨面沙發能為家增添柔軟的溫馨感。此外，也可以考慮添加一些額外的舒適元素，例如柔軟厚實的毯子、地毯、靠墊、抱枕、窗簾等，讓居家空間更加溫暖舒適。
第四招：以秋為色！照明設計為家中增添暖意
在秋季選擇合適的照明至關重要，可以使用黃色、橙色燈泡等暖色調的燈具，營造出溫暖的照明效果。吊燈、壁燈和檯燈等不同種類的燈具，也能創造多樣化的燈光層次，提升房間的舒適感。
第五招：陷入秋日氣味的溫柔！沈浸式治癒身心
透過秋日香氛蠟燭或擴香器，可以為家充滿秋日氣息的香氣，讓人沈浸在秋天的治癒氛圍中。木質調的氣味，如檀香木、雪松、沉香木、廣藿香，一聞就彷彿進入森林之中，以清新沈穩的室內香氛沈浸式治癒疲憊的身心。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提到，無論是溫暖的色調、柔和的燈光還是舒適的材質，都可以營造出一種溫馨和放鬆的氛圍，另外在大熱的美拉德色系的基礎上，巧妙融入橙色和灰色的點綴，能為家居風格增添更多層次感。