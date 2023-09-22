博愛座一堆人喊可以廢除！眾揭「不該取消2關鍵」：實在可怕
台灣因為博愛座「誰要坐」的問題，往往發生許多爭議，老弱婦孺與年輕人的權益拉扯，讓近幾年博愛座應該廢除的聲浪越趨加大。作家李昂近日搭捷運時，就表示遇到三位年輕人不讓位，因此拍照上網發文公審，結果反遭到炎上，甚至當事乘客還出面打臉，讓博愛座廢除與否問題又浮出檯面，但實際上也有不少人認為「廢除行不通」有其2個原因，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧事件，作家李昂日前發文，表示在搭捷運時，請三位年輕人讓位，結果第一位男生說他身體不舒服，另外兩位女乘客則是用非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說，讓她感到非常生氣，因此上網發文並且附帶三位乘客的照片，並且喊話蔣萬安，想到聽聽看台北市長的看法，結果事後有同車廂乘客以及當是女乘客出面打臉李昂說法，表示當時李昂只是「自言自語」，根本沒有提出請求，也沒有說自己身體不舒服。
事件在各大社群引起討論，不少人都支持台灣應該廢除「博愛座」，其支持的原因都是認為「博愛座的定義有許多人一直搞不清楚，老弱婦孺雖然有『優先』使用的權利，但並不表示其他年輕乘客不能乘坐在博愛座，但是卻有許多人把『優先』的概念認為是『強制』，才會導致這種爭執的事情一再發生，既然認知不同乾脆廢除」。
不過，也有許多乘客認為「取消博愛座絕對不是好方法」，原因有其二，第一「真正需要博愛座的人可能因此喪失權益，例如孕婦、身障者等等及其需要座位的人」，第二則是「把博愛座取消，很可能導致整節車廂都被成情勒現場，變成讓位是道德的無限上綱，成為衝突加劇狀況，不見得能改善現況」；不少網友對於第二點心有戚戚焉表示「廢掉實在可怕，整車變博愛座」、「沒有博愛座在某些族群眼裡等於全車都是博愛座，母湯喔」。