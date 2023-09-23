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今秋分遇上補班日！黑夜變長、季節轉冷　秋分還是日本國定假日

▲秋分過後臺灣所在的北半球「黑夜將比白天長」，季節上由「暖季」轉換為「冷季」。（圖／記者葉政勳攝）
▲秋分過後臺灣所在的北半球「黑夜將比白天長」，季節上由「暖季」轉換為「冷季」。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（23）日補班日的下午2點50分正式進入秋分，過了秋分臺灣所在的北半球「黑夜將比白天長」，吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由「暖季」轉換為「冷季」，且也是台灣中南部進入枯水期的開始。今年秋分遇到台灣補班日，不過「秋分」在日本可是國定假日，在秋分的前後一週，是悼念祖先跟往生者的時候。

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根據中央氣象署說明，每年三月、九月，太陽各有一次直射地球赤道的時間點，分別稱為春分、秋分。而秋分之前太陽直射北半球；隨著地球公轉，當太陽直射位置來到赤道的那一刻，就是「秋分」。

過了秋分，太陽直射區移至南半球，臺灣所在的北半球「黑夜將比白天長」，吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由「暖季」轉換為「冷季」。所以雖然未來一週天氣都還是滿熱的，不過後續隨著北方涼空氣逐漸一波波南下，整體氣溫也會漸趨下降囉！

塔羅牌老師艾菲爾在微信官方帳號公布了「4生肖」男女，在秋天會有「貴人降臨」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲秋分正好遇上台灣補班日，不過秋分這一天在日本可是屬於「國定假日」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
此外，秋分之後，約是臺灣中南部進入「枯水期」的開始，雖然不久前水庫才剛灌飽，但仍要保持惜水、節水的好習慣。

雖然秋分正好遇上台灣補班日，不過秋分節氣在日本可是「國定假日」，傳說是陽間跟極樂淨土最接近的時機，因此也會趁著秋分前後悼念逝者。

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