「暗黑林志玲」波多野結衣、大槻響遇低潮　現身內湖給出引退解答

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波多野結衣曾於2015年來台拍攝電影《沙西米》，未來有機會的話，還想合作台灣演員拍片，她也推薦大槻響能體驗台灣影視文化，「我希望大槻響也能來拍電影，我們在日本是走搞笑路線，滿想拍看看喜劇片」。大槻響因為跟波多野結衣是閨密，她希望她們的好情誼有朝一日能納入作品中。
2位對彼此來說都是重要的存在，遇到低潮時都會致電對方加油打氣，通話都是1小時起跳，大槻響也說：「波多野結衣很會做飯，我低潮的時候，她也會下廚給我吃，或是帶狗狗來安慰我。」
大槻響跟波多野結衣今年出道15年，大槻響透露她們是在台灣認識，友誼超過12年，「因為有共識，才有機會認識變好朋友。這10幾年對我來說很充實，中間當然有過低潮，但這幾天過得很開心。」波多野結衣也表示：「這10幾年來，我這一路也不是都很順遂，但好險有大槻響，她對我來說真的很重要。」
波多野結衣常被傳出要引退AV產業，她澄清現在仍會拍下去，「沒有確定什麼時候會引退，我想說有粉絲才有這份工作，不只是國內外，還有台灣，只要有工作邀約，我就會持續拍下去。」大槻響透露出道2年後遇過挫折，曾萌生數次引退想法，但因為有粉絲的支持，她才能一路拍到現在，未來幾歲要引退無法確定，「有一天也可能會結婚，或許就會引退，但這部分沒有明確到決定」。