王祖賢25歲返鄉祭祖美貌流出　捐錢幫老家鋪第一條「祖賢路」

「暗黑林志玲」波多野結衣、大槻響遇低潮　現身內湖給出引退解答

▲「暗黑林志玲」波多野結衣（右）、大槻響表示目前沒有引退打算。（圖／記者陳明中攝）
▲「暗黑林志玲」波多野結衣（右）、大槻響表示目前沒有引退打算。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

日本AV天后「暗黑林志玲」波多野結衣、大槻響出道15週年，特別來台舉辦見面會與粉絲同歡。同齡35歲的2人，表示目前沒有引退的想法，雖然曾萌生退休念頭，也認為結婚後就不會拍AV，但現在就是走一步算一步，「有工作邀約就會持續下去」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大槻響來台。（圖／記者陳明中攝）
▲大槻響來台喝了4碗雞湯。（圖／記者陳明中攝）
波多野結衣、大槻響22日抵台後，吃了空心菜、滷肉飯，大槻響還自爆喝了4碗雞湯，直呼台灣菜真的好吃。

波多野結衣曾於2015年來台拍攝電影《沙西米》，未來有機會的話，還想合作台灣演員拍片，她也推薦大槻響能體驗台灣影視文化，「我希望大槻響也能來拍電影，我們在日本是走搞笑路線，滿想拍看看喜劇片」。大槻響因為跟波多野結衣是閨密，她希望她們的好情誼有朝一日能納入作品中。

2位對彼此來說都是重要的存在，遇到低潮時都會致電對方加油打氣，通話都是1小時起跳，大槻響也說：「波多野結衣很會做飯，我低潮的時候，她也會下廚給我吃，或是帶狗狗來安慰我。」

大槻響跟波多野結衣今年出道15年，大槻響透露她們是在台灣認識，友誼超過12年，「因為有共識，才有機會認識變好朋友。這10幾年對我來說很充實，中間當然有過低潮，但這幾天過得很開心。」波多野結衣也表示：「這10幾年來，我這一路也不是都很順遂，但好險有大槻響，她對我來說真的很重要。」

波多野結衣常被傳出要引退AV產業，她澄清現在仍會拍下去，「沒有確定什麼時候會引退，我想說有粉絲才有這份工作，不只是國內外，還有台灣，只要有工作邀約，我就會持續拍下去。」大槻響透露出道2年後遇過挫折，曾萌生數次引退想法，但因為有粉絲的支持，她才能一路拍到現在，未來幾歲要引退無法確定，「有一天也可能會結婚，或許就會引退，但這部分沒有明確到決定」。

▲「暗黑林志玲」波多野結衣來台。（圖／記者陳明中攝）
▲波多野結衣曾拍過台灣電影。（圖／記者陳明中攝）

「暗黑林志玲」波多野結衣自爆當媽！現身台北動物之家捐收入救狗

波多野結衣當「AV林志玲」好開心　憂地震：台灣是我家鄉

心繫強震！波多野結衣曬裸照問候　「希望你們都平安」

林志玲送好友木村拓哉老婆工藤靜香大禮！羅志祥媽追星模樣全被拍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞