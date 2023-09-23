不斷更新／亞運開幕全紀錄 全場歡呼迎中華隊、習近平微笑鼓掌
2022杭州亞運今(23日)在杭州奥體中心體育場進行舉行開幕典禮，也替本屆賽事正式拉開序曲；我國代表團被安排在第36順位進場，中華隊進場時，現場掀起巨大的歡呼聲，轉播鏡頭也刻意帶到中國國家主席習近平，他也面對微笑，輕輕的鼓鼓掌。
特派記者廖聿偉/杭州報導
現場司儀則介紹:「中國台北傳統強項為跆拳道、網球和羽球等項目。」而中華隊選手則揮舞會旗，與觀眾揮手。
本屆亞運以字母為「T」(Taipei)代表台灣，而非用「C」(China或Chinese)，引此按照字母順序被被排在敘利亞之後、塔吉克之前，由王冠閎及羅嘉翎共同擔任掌旗官，共14個代表隊、總計72名選手參加，加上總領隊等奧會成員，本屆中華代表團共118人。
本次參加開幕典禮的中華代表隊包括女子體操代表隊、划船代表隊、3*3男子籃球代表隊、3*3女子籃球代表隊、象棋代表隊、射擊代表隊、網球代表隊、武術代表隊、擊劍代表隊、游泳代表隊、拳擊代表隊、圍棋代表隊、跆拳道代表隊、馬術代表隊等。
各國運動員進場後，將舉行升旗儀式，並演奏會歌，之後由地主國中國運動員羽球鄭思維、桌球乒乓球和孫穎莎代表運動員宣誓。約在晚間9點30分點燃本屆杭州亞運的主火炬，之後會演唱主題曲《同愛同在》。
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