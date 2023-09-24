超商見「米其林綠星」推薦！他不懂：什麼等級 內行揭全台僅6家
內行懂吃的都知道，「米其林指南」一直都是美食指標性的象徵，今年台灣米其林指南一共有35家獲得米其林一星的肯定，讓不少饕客都有口袋名單可以朝聖。不過近日有民眾在超商裡面發現，微波食品出現有「米其林綠星」的聯名商品，讓他好奇「沒聽過米其林綠星！這又是什麼等級的？」貼文引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「前幾天去超商買飯的時候，朋友拿了一個微波食品麵食給我，看到上面寫米其林綠星的字眼，以前都只聽過米其林一二三星，還有必比登那些，根本沒有聽過綠星，問了朋友他也不知道，只是覺得有米其林很像很厲害，有人知道米其林綠星是什麼等級嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也真的沒聽過，是素食的意思？」、「素食界的吧？感覺是這樣」、「綠星會想到蔬菜，應該是素食界不錯的餐廳」；也有內行網友出面解惑「其實米其林綠星是20年才新推出的，沒聽過也還好啦，除了評比美味之外，還要符合永續發展的條件」、「台灣今年有6間餐廳拿綠星喔，是最近幾年才推出的美食評比標準」。
根據米其林官網介紹，米其林綠星最早在2020年亮相，之後陸續引進各城市的米其林指南中，鼓勵在「永續」作為上領先的餐廳，在呈現精湛廚藝的同時，也善待環境。 最新的《台灣米其林指南2023》中，台灣拿到綠星只有6家餐廳獲獎，為「Embers」、「小小樹食」、「山海樓」、「陽明春天」、「Hosu 好嶼」、「Thomas Chien」，而超商該款麵品就是和「陽明春天」所聯名推出，意外掀起話題。