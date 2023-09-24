特斯拉、谷歌、微軟都來了！泰總理：預計獲50億美元外商投資
泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）具有商業背景，被認為是能夠解決泰國當前經濟難題的不二人選。今（24）在參加聯合國大會後，賽塔在曼谷告訴媒體，包含特斯拉（Tesla）、谷歌（Google）及微軟（Microsoft）等企業將提供至少50億美元的投資，這將有助於提振泰國疲軟的經濟。
國際中心楊智傑／綜合報導
賽塔從紐約參加聯合國大會返回曼谷之後，與泰國當地的企業高層進行會談，上週更是與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）討論了電動車產業的發展趨勢。綜合《彭博社》、《法新社》報導，賽塔指出包含電動車製造龍頭特斯拉、科技巨頭谷歌與微軟都將在泰國進行投資。
他提到，微軟和谷歌正在研究設立數據中心，而特斯拉則在考慮設立電動車製造設施。泰國作為亞洲第四大汽車組裝中心，政府積極的向電動汽車產業釋出善意，包含提供電動車與電池廠商優惠政策，以及提供當地消費者購買電動車的減稅。
報導指出，賽塔並未詳細說明這50億美元是否為聯合投資，或是由每家企業單獨投資，但在過去幾個月泰國股市基準指數下跌7.4%，外國投資者已經從股票撤出近40億美元以及出口疲弱等問題之下，賽塔領導的政府已準備好積極推廣商業發展，吸引投資人前往泰國。