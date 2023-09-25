楊勇緯亞運奪金牌！眾問「朱木炎當年很強？」 影片挖出全愣
2022杭州亞運日前開幕，台灣好手「柔道男神」楊勇緯摘下金牌，因為帥氣又亮眼的外型，再度在台灣掀起一股炫風，然而這面金牌對於中華隊有十足的意義，因為是中華隊隊史亞運會第100面金牌，而對楊勇緯個人來說，久違的金牌，也是讓他心情相當激動。如此的好表現，也讓不少網友回憶2004年在雅典奧運拿下金牌的戰神朱木炎、陳詩欣，好奇他們當年的表現如何，引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
在楊勇緯奪下亞運會柔道金牌之後，PTT上就有網友又想到朱木炎在過去國際賽事的優秀表現，雖然是與楊勇緯柔道項目不同的跆拳道，但卻也替台灣在2004年雅典奧運拿下金牌殊榮，與陳詩欣當時被並列為雙戰神，鄉民更是開玩笑稱「如果楊勇緯跟朱木炎對打的話，誰能夠勝出？朱木炎全盛時期跟楊勇緯現在誰比較猛？」
而不少過去看過朱木炎表現的網友則紛紛回應「踢到奧運改規則，我只服朱木炎一人」、「你去YT找他當年冠軍的影片，6：1完封，到現在都還有人在看」、「強到我小時候也被送去學跆拳道」、「那時候台灣跆拳道風氣整個被帶起來」、「朱木炎跟楊勇緯項目不同不能比，但兩個都是頂尖就是了」、「只能說在各自領域都是頂尖好手」。
事實上，朱木炎2004年代表台灣參加雅典奧運，男子組第一量級（58公斤級）比賽，一路過關斬將，最終在決賽以6：1擊敗墨西哥隊選手；在跆拳道女將陳詩欣先拿下奧運首面金牌後，朱木炎憑藉「旋風式連環快踢」又再為台灣踢下一塊金牌，因而在國際體壇被封為「無敵鐵金剛」的封號，後來朱木炎在2008年北京奧運獲得銅牌後，就在賽後宣布退休，與陳詩欣都是體壇重要的傳奇人物。