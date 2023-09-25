楊勇緯奪第100金！一塊「亞運金牌」價值多少？台灣行情僅輸3國

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而這次楊勇緯在亞運會拿下首面金牌，按照獎章制度可以拿到300萬元國光獎金，對比其他亞洲地區國家，其實還是非常不錯的。這次「亞運金牌」價值排名當中，由新加坡給予獎勵運動員最為慷慨，參與亞運的選手如在個人項目奪金，將能獲得20萬新幣（約新台幣471萬7000元）的獎金，銀牌也有10萬新幣（約新台幣235萬8000元），銅牌則是5萬新幣（約新台幣118萬元）。
除了新加坡之外，香港這次在亞運賽前也大加碼，個人項目金牌獎勵100萬港幣（約新台幣411萬元），如果拿銀牌，則是50萬港幣（約新台幣205萬6000元），銅牌按銀牌比例遞減。另外則是印尼，在本屆亞運大手筆祭出「送房政策」，不分金、銀、銅，只要有牌就可獲贈一間住房，亞運金牌獎金15億印尼盾（約台幣315萬），過去他們在奧運時，金牌獎金高達2088萬，排行全球第二，當時也是掀起不少話題。
而除了新加坡、香港、印尼、台灣大手筆獎勵運動員處在前段班外，後段班包括中國國家體育局會對金牌得主，發放3萬人民幣（約新台幣13萬2200元）津貼，視個人所屬的單位或省市政府，還會有額外的獎勵與補助；日本則不是由國家統一制定標準，而是個別項目的總會設計獎勵，有些金牌得主能拿50萬日幣（約新台幣10萬8400元），也有部份項目則是60萬日幣（約新台幣13萬元）不等，對比前段班都相差非常多。
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