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楊勇緯奪第100金！一塊「亞運金牌」價值多少？台灣行情僅輸3國

▲2022杭州亞運日前開幕，台灣好手「柔道男神」楊勇緯摘下金牌，那你知道台灣亞運金牌價值多少錢嗎？（示意圖／翻攝自pixabay）
▲2022杭州亞運日前開幕，台灣好手「柔道男神」楊勇緯摘下金牌，那你知道台灣亞運金牌價值多少錢嗎？（示意圖／翻攝自pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

2022杭州亞運日前開幕，台灣好手「柔道男神」楊勇緯摘下金牌，而這塊金牌同時是亞運會中華隊隊史第100面金牌，意義相當重大。而2年前奧運盛會時，就有不少人討論一塊「奧運金牌」價值，然而今年輪到「亞運金牌」，相關話題自然也沒少，以鄰近各國來比較的話，台灣因為有國光獎金辦法，所以在「金牌獎金」的行情上還不算太差，有第四名的成績。

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依據我國《國光體育獎章》中，亞運的金牌、銀牌、銅牌都有獎金可領，依序分別為300萬、150萬和90萬，然而如果是以田徑、體操和游泳等項目奪牌的話，獎金會加碼1.5倍，等同於金牌可以拿下450萬元的獎金，另台灣運彩公會也宣布加碼，奪金選手將可再獲5萬元激勵獎金，等同455萬元。

▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）
而這次楊勇緯在亞運會拿下首面金牌，按照獎章制度可以拿到300萬元國光獎金，對比其他亞洲地區國家，其實還是非常不錯的。這次「亞運金牌」價值排名當中，由新加坡給予獎勵運動員最為慷慨，參與亞運的選手如在個人項目奪金，將能獲得20萬新幣（約新台幣471萬7000元）的獎金，銀牌也有10萬新幣（約新台幣235萬8000元），銅牌則是5萬新幣（約新台幣118萬元）。

除了新加坡之外，香港這次在亞運賽前也大加碼，個人項目金牌獎勵100萬港幣（約新台幣411萬元），如果拿銀牌，則是50萬港幣（約新台幣205萬6000元），銅牌按銀牌比例遞減。另外則是印尼，在本屆亞運大手筆祭出「送房政策」，不分金、銀、銅，只要有牌就可獲贈一間住房，亞運金牌獎金15億印尼盾（約台幣315萬），過去他們在奧運時，金牌獎金高達2088萬，排行全球第二，當時也是掀起不少話題。

▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，可以獲得國光獎金300萬元，台灣在亞運金牌行情上排名第四。（圖/特派記者葉政勳攝）
而除了新加坡、香港、印尼、台灣大手筆獎勵運動員處在前段班外，後段班包括中國國家體育局會對金牌得主，發放3萬人民幣（約新台幣13萬2200元）津貼，視個人所屬的單位或省市政府，還會有額外的獎勵與補助；日本則不是由國家統一制定標準，而是個別項目的總會設計獎勵，有些金牌得主能拿50萬日幣（約新台幣10萬8400元），也有部份項目則是60萬日幣（約新台幣13萬元）不等，對比前段班都相差非常多。

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