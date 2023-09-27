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Google 25歲生日！打「生日快樂」有驚喜　Google Doodle也藏彩蛋

▲Google 25歲生日，搜尋「生日快樂」有驚喜，Google Doodle也藏彩蛋。（圖／Google）
▲Google 25歲生日，搜尋「生日快樂」有驚喜，Google Doodle也藏彩蛋。（圖／Google）

記者黃韻文／綜合報導

Google 25歲生日了！Google今（27）日表示，在以前如果想知道「要怎麼切鳳梨？」可能要打電話問親友，或是翻找家裡食譜，但仍可能找不到答案，只能拿菜刀亂砍一通，因此在25年前推出「Google 搜尋」，幫用戶找到各種問題的答案，如今已超過數十億用戶使用Google。慶祝Google 25歲生日，Google塗鴉（Google Doodle）暗藏彩蛋，搜尋「生日快樂」還會撒下彩帶。

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Google迎接25歲生日，回顧2000年葛萊美獎頒獎典禮，當時許多人在Google尋找珍妮佛洛佩茲大膽的禮服照片，讓這個主題變成最熱門搜尋。然而，當時的搜尋結果提供的是10個藍色的連結，並沒有綠色禮服的照片。Google工程師開始思考，如何打造一個在網頁旁邊索引圖片的新方式，Google圖片也因而誕生，方便使用者更快找到想要的圖片。

▲Google Doodle展示Google標誌的演變。（圖／翻攝Google）
▲Google Doodle展示Google標誌的演變。（圖／翻攝Google）
慶祝Google 25歲生日，Google塗鴉（Google Doodle）今（27）日展示了Google標誌的演變，如果在Google搜尋「生日快樂、Happy Birthday」，都會撒下璀璨的驚喜彩帶。

▲Google搜尋「生日快樂、Happy Birthday」有驚喜。（圖／翻攝Google）
▲Google搜尋「生日快樂、Happy Birthday」有驚喜。（圖／翻攝Google）

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