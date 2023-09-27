彰化AI乳牛牧場開箱！牛牛界「不求人」刷背超爽　自動刮糞機好神

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獸醫師龔建嘉解釋，一般餵食小牛都是分早、晚強迫餵食，但小牛其實需要少量多餐，因此牧場內打造「小牛自動餵飼機器人」，牛牛奶嘴可24小時讓小牛填飽肚子、想喝就喝，並透過項圈紀錄飲食狀況，有助於成長速度且獲得更好營養。
小牛出生後，會先在「獨立套房」住上2周至1個月左右，因為初生小牛免疫力還不夠完善，若是群體飼養，容易集體生病。除此之外，牧場內還有「Milk Taxi牛奶計程車」，透過巴式殺菌，提供小牛恆溫、品質穩定的牛奶，確保健康來提升育成率。
而大牛區有自動刮糞機，並設置水床讓牛隻能涼爽休息。大牛則配戴像是「小米手環」的項圈，獸醫師龔建嘉笑說，大牛項圈防水、防震、防屎、防尿，而且5年不用充電，「牛不會講話，透過身上的體感裝置，就能紀錄大牛反芻、移動、體溫等數據。」
除此之外，一台看起來像洗車機的滾筒，正是乳牛界的「不求人」 、乳牛按摩刷背機，獸醫師龔建嘉說，「沒有任何其他功能，就是要讓牛覺得爽」，讓大牛自行刷背按摩，但他也補充，乳牛過得舒適，才會有優質乳源。
台灣牧場超過9成都是人工榨乳，豐樂牧場則設有自動榨乳機器人，一台要價八百萬，透過AI人工智慧可自動幫乳頭定位，當牛隻脹奶時，就能全天候24小時自己進到擠乳室「自主榨奶」，現場大牛乖乖排隊的可愛模樣療癒眾人。
🟡牛奶比一比
◾生乳：從健康乳牛擠出，經冷卻且未經其他處理的生乳汁，尚未開放販售給一般顧客。
◾鮮乳：以生乳為原料，經過加溫殺菌包裝後冷藏供飲用的乳汁。
◾保久乳：以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，以無菌包裝後供飲用的乳汁。
◾調味乳：以50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成的調味乳。
◾乳飲品：將乳粉或濃縮乳加水還原成比例與原鮮乳相同的還原乳，並佔總內容物含量50%以上；或還原乳混合生乳、鮮乳或保久乳後，佔總內容物含量50%以上，得混合其他非乳原料及食品添加物加工製成未發酵飲用製品。