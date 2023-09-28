教師節星巴克「買1送1」！萬波、五桐號5大手搖飲料中秋也買1送1

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星巴克9月27日至9月28日，開跑指定品項好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂。
📌萬波島嶼紅茶：中秋節「買一送一」！大杯麗雅烏龍「4杯100元」
萬波島嶼紅茶即日起至10月10日國慶日，推出大杯麗雅烏龍「4杯100元」優惠，（提醒大家，限門市現場購買、電話與你訂自取，僅供微糖少冰、無糖少冰選擇）。
慶祝中秋節，9月29日至10月1日連3天，只要戴著柚子帽前往萬波門市，不限金額消費任1飲品，即免費贈送中杯「白柚烏龍」1杯，提醒大家，贈品固定微糖少冰；同頂柚子帽限同1人配戴且僅供兌換一次，數量有限。
📌五桐號：2款指定飲品「買一送一」
五桐號買一送一了！即日起至10月3日，外送平台Uber Eats可享2款指定飲品買一送一 ，咀嚼控不能錯過的「蜜桃冰茶凍飲」，咬得到蜜桃果丁＋滑嫩綠茶凍；清爽純茶「一把青茶」也有優惠。
📌CoCo都可：3款指定品項「買一送ㄧ」 5款純茶任選「4杯100元」
CoCo都可在外送平台Uber Eats上，即日起至9月30日，獨家推出3款指定飲品「同品項買一送一」！圈粉眾多的「葡萄柚果粒茶」竟然也買一送ㄧ，有夠大方！另外還有絲滑鮮奶搭配進口奶油，加入花香茶底的輕乳茶系列、「沐春風」、「日落錫蘭」也都「買一送ㄧ」。
CoCo出中秋連假優惠，即日起至9月29日，限定都可訂線上點餐，5款純茶任選「4杯100元」優惠組合！共有紅/綠/青/伯爵果茶/焙韻鐵觀音(L)可選；不與其他優惠疊加使用。
📌春陽茶事：2款指定品項「買一送ㄧ」
因應中秋烤肉搭配消暑手搖飲，春陽茶事即日起9月30日，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍可享「買一送一」優惠。提醒大家，於 Uber Eats 訂購指定飲品柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)，享同品項買一送一優惠，售完為止。
📌幸福搖搖：全新開幕慶「買一送一」
肉多多火鍋新開手搖飲料店！「幸福搖搖」插旗西門町跨足飲品市場，以Jewelry Box概念發想有如珠寶盒的店裝；使用獲得「國際風味評鑑所International Taste Institute」肯定的春茶跟烏龍茶，並主打Q凍系列（烏龍/綠茶/荔枝/芒果/桂花/咖啡/蜂蜜/黑糖）百搭茶飲。
歡慶「幸福搖搖-西門1號店」開幕，9月28日至9月29日連2天推出「指定茶飲買一送一」超值優惠。9月28日13:00-20:00，買「麻瓜鮮芋凍凍奶」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」；9月29日12:00-20:00，買「幸福芋見你」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」。
📌大苑子：翡翠檸檬大杯「買2送1」
大苑子宣布中秋節9月29日當天，回歸銷售常勝軍「台灣鮮搾柳丁綠」，9月29日至10月25日於全台大苑子門市購買「台灣鮮搾柳丁綠」，還可獲得「柳柳大順粒，刮刮樂翻天」刮刮卡乙張，有機會抽中10元折抵、20元折抵、買一送一等獎項。
還有聯名Red Bull系列新品，百香果汁搭配香甜爽口的Red Bull蜜桃草莓風味能量飲，「Red Bull能量小搖百」也全新上市。歡慶中秋連假，即日起至10月1日，加碼推出「翡翠檸檬」大杯「買2送1」，搭配烤肉超涮嘴。
📌茶湯會：全品項「買4送1」
茶湯會9月25日至10月1日推出「茗月沁香」優惠，全台街邊門市全品項「買4送1」，吃烤肉必搭配「翡翠檸檬」、「碧螺春」解膩消暑。提醒大家，百貨、商場與車站門市，以及外送/點餐平台不適用。
9月28日當天茶湯會職人級數位會員，可再獲得翻牌卡四選一遊戲，有機會抽中點數50點（1點1元）、飲品10元折價等會員獨享好康；茶湯會18週年慶環保「飲料提袋」優惠倒數，清新灰藍及甜蜜奶茶2款，加購價69元。
📌水雲朵：聯名原子小金剛！飲料「買5送1」
基隆連鎖手搖飲料Drinkstore水雲朵，聯名「原子小金剛Astro Boy動畫版60周年」，打造櫻花寒天、莓果寒天與荔枝椰果組成的全新配料「彩嚼」系列，「彩嚼輕檸四季春茶」、「
即日起至20
📌可不可熟成紅茶：消費滿額「現折20元」
可不可熟成紅茶即日起至9月30日，單筆消費滿150元「現折20元」，滿額折扣限單筆消費折扣一次，不累折；優惠數量有限，兌完為止。
📌Mr.Wish：新推紅心芭樂戀愛感手搖！買就送「加菲貓Q萌環保罐」
Mr.Wish鮮果茶玩家聯名45週年「加菲貓」，即日起再推2款戀愛感手搖，嚴選來自高雄旗山的紅心芭樂，推出紅心芭樂優格冰沙搭配Q彈青葡萄凍的「粉紅芭樂酪酪」、及搭配檸檬的「芭樂檸檬冰沙」。凡購買紅心芭樂系列新品，就免費贈送「Q萌加菲貓限定環保罐」，款式依各門市為主，數量有限贈完為止。