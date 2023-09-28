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教師節星巴克「買1送1」！萬波、五桐號5大手搖飲料中秋也買1送1

▲今天9月28日教師節，把握星巴克「買1送1」喝起來！萬波、五桐號、CoCo都可、春陽茶事、幸福搖搖共5大手搖飲料，中秋節也「買1送1」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今天9月28日教師節，把握星巴克「買1送1」喝起來！萬波、五桐號、CoCo都可、春陽茶事、幸福搖搖共5大手搖飲料，中秋節也「買1送1」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今天9月28日教師節，把握星巴克「買1送1」喝起來！萬波、五桐號、CoCo都可、春陽茶事、幸福搖搖共5大手搖飲料，中秋節也「買1送1」！大苑子「買2送1」茶湯會「買4送1」等必喝優惠懶人包，幫大家一次準備好。

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📌星巴克教師節9款「買一送一」！有3大星冰樂
星巴克9月27日至9月28日，開跑指定品項好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂。

▲星巴克今天好友分享日「買一送一」，教師節9月27日起「3大星冰樂等指定品項買一送一」連喝2天！伯朗咖啡每週一也有「買ㄧ送ㄧ」划算回饋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克教師節9款「買一送一」！有3大星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌萬波島嶼紅茶：中秋節「買一送一」！大杯麗雅烏龍「4杯100元」
萬波島嶼紅茶即日起至10月10日國慶日，推出大杯麗雅烏龍「4杯100元」優惠，（提醒大家，限門市現場購買、電話與你訂自取，僅供微糖少冰、無糖少冰選擇）。

慶祝中秋節，9月29日至10月1日連3天，只要戴著柚子帽前往萬波門市，不限金額消費任1飲品，即免費贈送中杯「白柚烏龍」1杯，提醒大家，贈品固定微糖少冰；同頂柚子帽限同1人配戴且僅供兌換一次，數量有限。

▲萬波聯名電影《成功補習班》，推出普通紅茶「買一送一」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop FB）
▲萬波中秋節「買一送一」！大杯麗雅烏龍「4杯100元」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop FB）
📌五桐號：2款指定飲品「買一送一」
五桐號買一送一了！即日起至10月3日，外送平台Uber Eats可享2款指定飲品買一送一 ，咀嚼控不能錯過的「蜜桃冰茶凍飲」，咬得到蜜桃果丁＋滑嫩綠茶凍；清爽純茶「一把青茶」也有優惠。

▲開箱五桐號聯名DinoTaeng短尾矮袋鼠Quokka周邊新品！3款造型馬克杯、探險公仔、Bobo造型夜燈實體，3款全新杯身與封膜；青森蘋果、椰子打造的異國風新飲料菜單曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五桐號2款指定飲品「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌CoCo都可：3款指定品項「買一送ㄧ」　5款純茶任選「4杯100元」
CoCo都可在外送平台Uber Eats上，即日起至9月30日，獨家推出3款指定飲品「同品項買一送一」！圈粉眾多的「葡萄柚果粒茶」竟然也買一送ㄧ，有夠大方！另外還有絲滑鮮奶搭配進口奶油，加入花香茶底的輕乳茶系列、「沐春風」、「日落錫蘭」也都「買一送ㄧ」。

CoCo出中秋連假優惠，即日起至9月29日，限定都可訂線上點餐，5款純茶任選「4杯100元」優惠組合！共有紅/綠/青/伯爵果茶/焙韻鐵觀音(L)可選；不與其他優惠疊加使用。

▲CoCo都可3款指定品項「買一送ㄧ」，5款純茶任選「4杯100元」。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
▲CoCo都可3款指定品項「買一送ㄧ」，5款純茶任選「4杯100元」。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
📌春陽茶事：2款指定品項「買一送ㄧ」
因應中秋烤肉搭配消暑手搖飲，春陽茶事即日起9月30日，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍可享「買一送一」優惠。提醒大家，於 Uber Eats 訂購指定飲品柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)，享同品項買一送一優惠，售完為止。

▲「幸福搖搖」的自助吧，有多達24種配料。菜單上的飲品，冰沙、慕斯都不手軟。（圖／樂多多集團提供）
▲「幸福搖搖」全新開幕慶「買一送一」。（圖／樂多多集團提供）
📌幸福搖搖：全新開幕慶「買一送一」
肉多多火鍋新開手搖飲料店！「幸福搖搖」插旗西門町跨足飲品市場，以Jewelry Box概念發想有如珠寶盒的店裝；使用獲得「國際風味評鑑所International Taste Institute」肯定的春茶跟烏龍茶，並主打Q凍系列（烏龍/綠茶/荔枝/芒果/桂花/咖啡/蜂蜜/黑糖）百搭茶飲。

歡慶「幸福搖搖-西門1號店」開幕，9月28日至9月29日連2天推出「指定茶飲買一送一」超值優惠。9月28日13:00-20:00，買「麻瓜鮮芋凍凍奶」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」；9月29日12:00-20:00，買「幸福芋見你」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」。

▲大苑子中秋節翡翠檸檬大杯「買2送1」。（圖／大苑子提供）
▲大苑子中秋節翡翠檸檬大杯「買2送1」。（圖／大苑子提供）
📌大苑子：翡翠檸檬大杯「買21」
大苑子宣布中秋節9月29日當天，回歸銷售常勝軍「台灣鮮搾柳丁綠」，9月29日至10月25日於全台大苑子門市購買「台灣鮮搾柳丁綠」，還可獲得「柳柳大順粒，刮刮樂翻天」刮刮卡乙張，有機會抽中10元折抵、20元折抵、買一送一等獎項。

還有聯名Red Bull系列新品，百香果汁搭配香甜爽口的Red Bull蜜桃草莓風味能量飲，「Red Bull能量小搖百」也全新上市。歡慶中秋連假，即日起至10月1日，加碼推出「翡翠檸檬」大杯「買2送1」，搭配烤肉超涮嘴。

▲茶湯會中秋節全品項「買4送1」。（圖／茶湯會提供）
▲茶湯會中秋節全品項「買4送1」。（圖／茶湯會提供）
📌茶湯會：全品項「買41」
茶湯會9月25日至10月1日推出「茗月沁香」優惠，全台街邊門市全品項「買4送1」，吃烤肉必搭配「翡翠檸檬」、「碧螺春」解膩消暑。提醒大家，百貨、商場與車站門市，以及外送/點餐平台不適用。

9月28日當天茶湯會職人級數位會員，可再獲得翻牌卡四選一遊戲，有機會抽中點數50點（1點1元）、飲品10元折價等會員獨享好康；茶湯會18週年慶環保「飲料提袋」優惠倒數，清新灰藍及甜蜜奶茶2款，加購價69元。

▲水雲朵 x 原子小金剛聯名週邊商品，飲料「買5送1」優惠。（圖／水雲朵提供）
▲水雲朵 x 原子小金剛聯名週邊商品，飲料「買5送1」優惠。（圖／水雲朵提供）
📌水雲朵：聯名原子小金剛！飲料「買5送1」
基隆連鎖手搖飲料Drinkstore水雲朵，聯名「原子小金剛Astro Boy動畫版60周年」，打造櫻花寒天、莓果寒天與荔枝椰果組成的全新配料「彩嚼」系列，「彩嚼輕檸四季春茶」、「彩嚼四季厚奶青」2款全新飲品；除了設計限定飲料紙杯，還推出10款周邊商品集點加購，包括原子小金剛環保陶瓷內層保溫杯、環保杯套、露營雙用杯袋、斜背手機袋與防潑水側背包等。

即日起至2024年1月31日，Drinkstore全台實體門市購買飲品（購買一杯飲品可獲得1點），還可享飲品「買5送1」、「買10杯送2杯」優惠；收集點數享加購「原子小金剛」聯名週邊商品好康；或於9月30日起可在官方購物網搶購。

▲可不可熟成紅茶15週年推出「Go Wild 夠野！」全新品牌菜單與周邊商品，消費滿額「現折20元」。（圖／可不可熟成紅茶提供）
▲可不可熟成紅茶15週年推出「Go Wild 夠野！」全新品牌菜單與周邊商品，消費滿額「現折20元」。（圖／可不可熟成紅茶提供）
📌可不可熟成紅茶：消費滿額「現折20元」
可不可熟成紅茶即日起至9月30日，單筆消費滿150元「現折20元」，滿額折扣限單筆消費折扣一次，不累折；優惠數量有限，兌完為止。

▲Mr.Wish新推「紅心芭樂」戀愛感手搖！買就送「加菲貓Q萌環保罐」。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish新推「紅心芭樂」戀愛感手搖！買就送「加菲貓Q萌環保罐」。（圖／Mr.Wish提供）
📌Mr.Wish：新推紅心芭樂戀愛感手搖！買就送「加菲貓Q萌環保罐」
Mr.Wish鮮果茶玩家聯名45週年「加菲貓」，即日起再推2款戀愛感手搖，嚴選來自高雄旗山的紅心芭樂，推出紅心芭樂優格冰沙搭配Q彈青葡萄凍的「粉紅芭樂酪酪」、及搭配檸檬的「芭樂檸檬冰沙」。凡購買紅心芭樂系列新品，就免費贈送「Q萌加菲貓限定環保罐」，款式依各門市為主，數量有限贈完為止。


星巴克今天「買一送一」！教師節「3大星冰樂買一送一」連喝2天

CoCo珍珠鮮奶茶「第二杯0元」！星巴克、萬波都「買一送一」

中秋節烤肉必喝！CoCo、萬波「4杯100元」　手搖飲料「買一送ㄧ」

肉多多火鍋開手搖飲！插旗西門町「買一送一」　配料自助吧超酷

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