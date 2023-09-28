教師節7-11美式20元！全家拿鐵、醇奶茶買1送1　中秋連假爽喝3天

亞運應援！必勝客免費送「一公尺巨飽盒」　披薩加碼「買一送一」

▲亞運應援！必勝客號召全民持續應援台灣選手，祭出免費送「一公尺巨飽盒」的抽獎活動，台灣現在有4面金牌​，將送出4份一公尺派對巨飽盒。搭配隱藏優惠，披薩「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲亞運應援！必勝客號召全民持續應援台灣選手，祭出免費送「一公尺巨飽盒」的抽獎活動，台灣現在有4面金牌​，將送出4份一公尺派對巨飽盒。搭配隱藏優惠，披薩「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

亞運應援！亞運賽事如火如荼，日前楊勇緯奪下隊史第100金沸騰全民；而瑞士世界盃拔河台灣也勇奪金牌！​速食業者號召全民持續應援運動，祭出免費送「一公尺巨飽盒」的抽獎活動，而且台灣有幾面金牌​，就會送出幾份一公尺派對巨飽盒。必勝客還另有街口支付隱藏優惠，披薩「買一送一」；《NOWnews今日新聞》也幫大家整理好必吃10大速食「買1送1」懶人包

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📌亞運奪幾金！必勝客就免費送幾份「一公尺巨飽盒」
必勝客應援亞運！號召大家力挺亞運台灣健兒，延續必勝信念，推出免費送「一公尺巨飽盒」的抽獎活動。只要台灣選手奪下金牌，就抽出「一公尺巨飽盒」免費送；而且台灣有幾面金牌​，就會送出幾份，目前本屆戰績已累積至4金，至少將抽出4份「一公尺巨飽盒」免費送。

過去必勝客「一公尺巨飽盒」採不定時回歸、限量供應的模式，可不是想吃隨時有，而且每份要價2199元，民眾只要到官方粉專指定貼文留言​並@兩名好友，就能參加抽獎，有機會現賺超過2千元。

▲「一公尺派對巨飽盒」首度在台灣開賣「沒有披薩邊」的披薩，推出「底特律無邊脆皮比薩」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲應援亞運！必勝客舉辦免費「一公尺巨飽盒」抽獎活動。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：披薩「買一送一」　中秋「月亮圈圈」99元配懶人烤爐
必勝客限定街口支付付費，優惠代碼「13446」，即日起至11月30日不分平假日，9吋小披薩「買A送B」只要288元，相當於平均一顆144元。A區披薩包括和風章魚燒/超級總匯/韓式泡菜燒肉/鐵板雙牛披薩/海鮮共5種口味，B區披薩則有雙層美式臘腸/夏威夷/燻雞絲蘑菇/日式照燒雞披薩共4種口味。官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13446」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。

中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，這次還讓「月亮＋圈圈」好好團圓、合體不分開，會拉絲的芝心圈圈搭配香濃醇厚的莫札瑞拉月亮起司餅，才是完整滿月。限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購「月亮圈圈披薩」，團圓價只要99元，期間限定只到10月1日。

中秋節PK APP獨家開搶「懶人烤爐」，中秋節烤肉免生火！走到哪烤到哪，操作簡單又不用清洗換網，中秋烤肉趴爽爽好拍又實用。搭配象徵把月亮摘下來的期間限定「月見韓式烤五花比薩」，儀式感滿滿。

▲再看一眼麥當勞聯名《七龍珠Z》全系列，小孩才做選擇，鐵粉當然全都要！（圖／記者蕭涵云攝）
▲再看一眼麥當勞聯名《七龍珠Z》全系列，小孩才做選擇，鐵粉當然全都要！（圖／記者蕭涵云攝）
📌中秋節速食「買1送1」懶人包！麥當勞、漢堡王、肯德基套餐都99元
即將迎接中秋節，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好必吃10大速食「買1送1」懶人包！麥當勞、漢堡王、肯德基、必勝客、拿坡里竟然都有99元划算套餐，還有達美樂、摩斯漢堡、頂呱呱也都有優惠，月底省荷包就靠好康活動，一樣也能吃飽飽。

必勝客「披薩買一送一」隱藏優惠代碼　肯德基「炸雞蛋撻餐」99元

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