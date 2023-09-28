亞運應援！必勝客免費送「一公尺巨飽盒」　披薩加碼「買一送一」

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必勝客應援亞運！號召大家力挺亞運台灣健兒，延續必勝信念，推出免費送「一公尺巨飽盒」的抽獎活動。只要台灣選手奪下金牌，就抽出「一公尺巨飽盒」免費送；而且台灣有幾面金牌，就會送出幾份，目前本屆戰績已累積至4金，至少將抽出4份「一公尺巨飽盒」免費送。
過去必勝客「一公尺巨飽盒」採不定時回歸、限量供應的模式，可不是想吃隨時有，而且每份要價2199元，民眾只要到官方粉專指定貼文留言並@兩名好友，就能參加抽獎，有機會現賺超過2千元。
📌必勝客：披薩「買一送一」 中秋「月亮圈圈」99元配懶人烤爐
必勝客限定街口支付付費，優惠代碼「13446」，即日起至11月30日不分平假日，9吋小披薩「買A送B」只要288元，相當於平均一顆144元。A區披薩包括和風章魚燒/超級總匯/韓式泡菜燒肉/鐵板雙牛披薩/海鮮共5種口味，B區披薩則有雙層美式臘腸/夏威夷/燻雞絲蘑菇/日式照燒雞披薩共4種口味。官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13446」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。
中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，這次還讓「月亮＋圈圈」好好團圓、合體不分開，會拉絲的芝心圈圈搭配香濃醇厚的莫札瑞拉月亮起司餅，才是完整滿月。限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購「月亮圈圈披薩」，團圓價只要99元，期間限定只到10月1日。
中秋節PK APP獨家開搶「懶人烤爐」，中秋節烤肉免生火！走到哪烤到哪，操作簡單又不用清洗換網，中秋烤肉趴爽爽好拍又實用。搭配象徵把月亮摘下來的期間限定「月見韓式烤五花比薩」，儀式感滿滿。
📌中秋節速食「買1送1」懶人包！麥當勞、漢堡王、肯德基套餐都99元
即將迎接中秋節，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好必吃10大速食「買1送1」懶人包！麥當勞、漢堡王、肯德基、必勝客、拿坡里竟然都有99元划算套餐，還有達美樂、摩斯漢堡、頂呱呱也都有優惠，月底省荷包就靠好康活動，一樣也能吃飽飽。