中秋烤肉沒熟或燒焦！譚敦慈教密技：「香腸、雞翅雞腿」熟得剛好
中秋節宛如大型的烤肉節，三天連假不少民眾已經準備好要開烤！該如何烤肉不烤焦，吃完大量的肉類該如何幫身體減輕負擔，「無毒教母」譚敦慈分享難烤的玉米、雞腿、香腸等，都可以先用水燙熟後再到碳火上烤，不用擔心不熟，同時也能享受碳烤的香氣。
記者周淑萍/綜合報導
譚敦慈表示，烤肉、香腸油脂不少，在吃之前可以用紙巾把油捏掉一點，或是包青菜、大蒜、洋蔥等抗氧化的蔬菜有助於解毒。另外，烤肉最擔心烤過頭或是沒熟就下肚，譚敦慈建議可以先將玉米、茭白筍等燙熟後瀝乾再放到炭火上烤出香味即可，容易烤焦的大雞腿、香腸、雞翅也都可以用此方式，如此一來可以減少油脂的攝取，不用擔心沒熟，同時還能享有碳烤的香氣。
譚敦慈也提醒，食物烤焦一定不能吃進肚，會增加罹癌風險，另外，如果吃入過多的加工肉品後一定要多吃高維生素Ｃ的水果像是芭樂幫助代謝，才能減輕身體的負擔。
另外關於鋁箔紙的使用，該用亮面還是霧面，都是烤肉時經常會出現的問題，譚敦慈認為可以用亮面來包食物，將霧面朝外，且最重要的事，要避免直接塗抹番茄醬、檸檬汁等酸性醬料在鋁箔紙上，因酸性醬料會加速鋁的釋出與吸收，建議把食物烤熟後，再挪至盤子上調味會更加放心。