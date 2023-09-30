學生跳陣頭她「瞪過去秒變乖」！最美班導IG神到了 鄉民讚爆
在國高中求學階段，班導師在班級管理上有非常重要的角色，然而近日有學生將打掃使用的器具變成陣頭的道具，學習陣頭的動作，老師則坐在講台上直接一個狠瞪，讓兩位同學瞬間開始乖乖打掃，影片在網路上掀起討論，也被轉發到PTT表特版、Dcard上熱烈討論，該位超美的班導師IG也被找到了！
記者張嘉哲/綜合報導
近日一段影片在Tik Tok上了熱門推薦，畫面中可以看到，一名班導師坐在講台上低頭在看東西，而正值打掃時間，結果有兩位學生把打掃用的拖把拿來當廟會道具，開始學習陣頭的動作，有模有樣默契還十足，結果老師突然一個轉頭看他們，兩位同學還轉身不自知，直到與老師對眼並說出「要拖地了嗎？」兩位同學才開始繼續進行打掃工作。
而影片在Tik Tok上突破90萬人觀看，也被轉發到Dcard、PTT表特版以及臉書社團，不少人看完紛紛表示「我好想回到那個時代啊！」、「我真的只想認真上課」、「班導師真的有點漂亮耶」、「這個班導師真的有在正！魄力十足啊」、「現在真的很多老師年輕貌美」。
隨著討論度攀高，正妹班導的IG也被神出，是台中某國中的老師，日常也常常分享班級日常，和學生的互動跟感情也非常不錯，像是過去她請假住院一個禮拜，結果自己的班級竟然得了秩序第一名，讓她又氣又好笑直言「那我應該多請點假」，跟學生互動十分逗趣。
而正妹老師知道自己爆紅之後也在自己的IG上面表示「謝謝這群把我捧紅的學生，如果有人抖內的話大家均分，一覺醒來風雲變色，也謝謝鄉民的不嫌棄」謙虛的表示自己只是台上說書的人而已，老師也透過這次影片增粉不少！