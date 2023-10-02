電信詐欺犯罪猖獗！法務部：修法與增輔助人力打擊犯罪、疏減案源

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立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥等人，就「因應詐騙案件暴增、地檢署人力不足，應強化進用檢察官助理，並降低檢察官離職率」進行專題報告，並備質詢。
法務部所提書面報告指出，近年電信詐欺犯罪猖獗，依地方檢察署電信詐欺案件新收統計表所示，新收案件數部分，民國111年已較108年成長360%。
為此，法務部從法制面、分案管理制度面、聯繫平台等面向著手策進，包括已三讀修正通過並經總統公布的洗錢防制法部分條文，降低詐欺集團取得人頭帳戶管道等，台灣高等檢署與行政機關及民間機構，建立聯繫平台，從來源端阻卻電信詐欺犯罪。
法務部指出，為因應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5 版」政策，提高懲詐效率，法務部提出檢察官助理機制，進用100名檢察官助理，初步執行至113年底，各地檢署均已開始招聘。
報告最後提到，近年來檢察機關的整體人力成長，無法趕上刑事案件的增長，檢察官與偵查輔助人力的工作量均超出負荷，法務部將持續致力於合理化檢察官工作負擔，增加檢察官輔助人力，強化進用檢察官助理。
國民黨立委林思銘質詢指出，有不具名檢察官說，基層檢察官的負荷超載，正醞釀一股罷工或消極不結案氛圍，但法務部不僅沒出面回應，反而替基層檢察官攬事，而且高檢署只說不做，只會要求基層檢察官，打詐國家隊根本就是國家級詐騙集團等。
蔡清祥說，這樣的說法太偏頗，高檢署很努力協調各單位一起做事，不要打翻大家的努力。
國民黨立委王鴻薇質疑，光是進用100名檢察官助理，能否解決問題；蔡清祥表示，不能只靠這一項就想把所有問題解決，因此法務部想盡各種方法處裡，他也充分了解檢察官的工作量負擔。（編輯：黃國倫）1121002