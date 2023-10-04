台北最熱門9大日式漢堡排！連鎖品牌「松屋」上榜 冠軍果然是它
今年最夯的日本美食應該毫無疑問地就是「日式漢堡排」，發跡東京的日式和風漢堡排專門店「挽肉と米」於8月來台展店，引起「挽肉」旋風，開幕前一晚就吸引大量排隊人潮，堪稱有錢也不一定能訂到位。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出大台北地區最熱門的9大日式漢堡排店家，而排行榜冠軍，果然就是引發熱潮的「挽肉と米」，榜內還有日本連鎖品牌「松屋」。
記者葉盛耀/綜合報導
排行榜上冠軍為日本漢堡排人氣名店「挽肉と米」，於8月來台開設分店，強調百分之百複製日本原汁原味，日本「挽肉と米」在東京有2家分店、京都1家分店，創辦人山本昇平先生提到，在日本分店使用的是日本國產牛，因日本肉品出口管制因素，台日雙方決定直接肉品升級，漢堡排直接使用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」，每人每套吃得到3顆漢堡排，售價650元（已含服務費）。因為每日一早就有許多民眾排隊，官方決議從9月開始全部改成網路訂位，同樣一位難求，足見其人氣。
第二名則為復興空廚研發的品牌「肉旨房」，在「挽肉と米」還未來台開設前，就已搶先開賣日式漢堡排。最大特色是改以鐵板取代炭爐。漢堡排會先在特製鐵板煎到五分熟，送至顧客的個人炭槽，以炭火加熱燻香，讓客人自行決定熟度。調味有海鹽、胡椒，若喜歡佐以醬汁的也有主廚每日自製醬如美式BBQ、和風味噌燒肉醬、蔥油醬、日式洋蔥醬等，還有多種日式醃漬季節醬菜可以搭配。
第三名是「焱の挽肉」，是由橘焱胡同推出的全新品牌，同樣標榜手打炭燒和牛漢堡排專賣店。主打日本A5和牛、金璟雞、晶鑽豬，以及三種肉品合併的「牛豬雞招牌」等定食。以三塊漢堡排、雞蛋、日本越光米組成的定食，附上漬物與6種沾醬，可免費續米飯、湯各一次。
第四名為聲寶旗下子公司頑味國際餐飲的「米與多蜜｣，主推日式炭火漢堡排，搭配多種醬料選擇，套餐均附白飯、味增湯可續一次，還有提供加購冷飲無限暢飲、食蔬棒、特色日本酒，單點炸物總匯、雞唐揚等，相當豐富。
較有趣的是，排行榜上的第九名為日本連鎖品牌「松屋」，身為「日本牛丼御三家」之一的松屋，在日本主要販售蓋飯、定食、咖喱等日式餐點，其中他們的特製醬漢堡排餐點，也深受老顧客的歡迎。菜單也不時會推出各種期間限定的特別口味漢堡排，例如番茄起司、夏里亞賓、創業咖喱、炸漢堡排等。
另外，第五名~第八名則分別為「山本漢堡排／俺の漢堡排」、「山本野毛食所」、「Jimmy on the road 居米先生在路上」、「名古屋台所」。