基泰建設重訊！「基泰忠孝」大樓真賣了 他砸125億元買整棟樓
基泰建設（2538）近期因大直建案鄰損備受矚目，上月25晚發重訊，宣布旗下子公司將出售位在台北車站對面的「基泰忠孝」大樓，時隔9天，今（4）晚6時許再發重訊，宣布基泰忠孝大樓整棟以125億元賣給李姓自然人，預計處分利益為50億元，以基泰股本43.84億元計算，保守估計，稅後大約可賺1個資本額。
記者徐銘穗/綜合報導
基泰忠孝位於忠孝西路上，面對台北火車站，2019年興建落成地上37樓、地下6層的複合式大樓，基地448.305坪，樓層面積7224.08坪，包括停車位的產權面積共8203坪，其中有16個樓層已100％出租。基泰忠孝大樓2021年10月曾公開標售卻流標，雖未公開底價，但此前曾在市場開價120至130億元待價而沽。
晚間6時許，基泰建設突發重訊證實，基泰忠孝大樓以125億元總價，全棟售出給李姓自然人。據重訊內容，該案為忠孝西路一段78、80、82號全棟交易，土地共約448坪，建物總坪數共約8204坪，以總價125億元價格，售予李姓自然人，且買方並非關係人士。
全球居不動產情報室總監陳炳辰先前分析，基泰忠孝周圍有雙子星計畫、西區門戶，加持區域利多，未來區域還有許多大樓落成、企業進駐，也算是極具吸引力的新商辦產品。
對於先前傳出基泰建設賣基泰忠孝恐有現金流需求。馨傳不動產智庫執行長何世昌曾表示，基泰開價並沒有特別低，加上因地點太好又帶租約，據悉蠻多人有興趣。此次以125億元售出，正是先前公開開價的120至130億元的價格帶，比專家先前預期的都還要高。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。