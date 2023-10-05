小犬颱風滯留打轉3小時！蘭嶼狂風95.2m/s破紀錄 比台灣高鐵還快
中央氣象署指，據今（5）早6時最新氣象資料顯示，小犬颱風（國際命名：Koinu）過去3小時中心近似滯留打轉，目前在鵝鑾鼻東方近海向西移動，暴風圈正籠罩花蓮、臺東、臺中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、臺東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。蘭嶼4日晚間9時53分測得95.2m/s陣風，風力直逼龍捲風，也比台灣高鐵還快。
記者徐銘穗/綜合報導
氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」觀測到，蘭嶼在4日晚間9時53分測得95.2m/s陣風，「已經逼近一個正常龍捲風的風力了」，若校正完成數值不變，將打破1984年亞力士颱風所創下的89.8m/s陣風紀錄。同時，觀氣象看天氣更提及「未追認紀錄100.7m/s，斷線前最後一筆資料，但可能不會被正式承認」，小犬颱風風力十分驚人。
就連前氣象局長鄭明典也表示，小犬颱風讓蘭嶼出現超過表格的「最大瞬間風」數據。網友換算，95.2m/s=343km/h，而日本東北新幹線時速為320km/h，台灣高鐵時速為300km/h，驚呼：「小犬颱風風力比新幹線、台灣高鐵還快！」
據氣象署最新6時15分颱風警報，小犬颱風今（5）6時的中心位置在北緯 21.9 度，東經 121.1 度，即在鵝鑾鼻的東方約 20 公里海面上，以每小時10公里速度，向西進行。近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風；瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風。
警戒區域
陸上：宜蘭、花蓮、臺東、南投、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。
海上：臺灣東半部海面、臺灣海峽、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。