小犬颱風菜價貴！「6抗漲蔬菜」便宜耐放 這菜還幫男星瘦身成功
小犬颱風（國際命名：KOINU）襲台，每次颱風來襲，受到連日雨勢影響，菜價勢必好幾天都上揚，高麗菜一顆買下來幾乎近150元，葉菜類也通常漲幅達1至2成，且漲價就算了，還往往外型缺角又醜陋，其實有不少蔬菜可歸類為「抗漲食材」，不太會受天氣影響而價格波動，怕傷荷包的話，在此時都可以考慮採買，像是小黃瓜、洋蔥、蕈菇等，其中豆芽菜甚至還幫助男藝人蔣偉文瘦身10幾公斤。
記者葉盛耀/綜合報導
抗漲食材中，最廣為人知的大概就是蕈菇類，包含鴻禧菇、美白菇、舞菇等，在各大超市通路，通常每包不超過30元，甚至偶爾還有兩包49元的優惠，而金針菇每包價格也大多落在20元內，因大多屬於溫室栽種，一年四季不分晴雨幾乎都難有波動。
另一款則為豆芽菜，包含綠豆芽與黃豆芽，傳統市場大概一斤賣30元上下，而超市通路也一直都是賣每包20元有找，豆芽菜不但是抗漲蔬菜，也是減肥好武器。
喜愛下廚的藝人蔣偉文，經常在臉書等社群軟體上分享食譜，他就曾經提到自己在半年內從差點破百的體重瘦回83公斤，甩掉16公斤的秘密武器之一正好就是豆芽菜，因其富含膳食纖維、熱量又低。
另外，營養師彭逸珊日前也曾在臉書分享她的6樣抗漲蔬菜，包含洋蔥、小黃瓜、鴻禧菇、紅蘿蔔、海帶芽、苦瓜，其中苦瓜盛產期為夏天，但是相當耐放，她建議可在颱風未來前就先買起來存放，其他5類蔬菜，則幾乎都不會受氣候影響而漲價。