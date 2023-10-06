房客霸占民宿540天！反要求房東「先付300萬才搬」　法律竟力挺她

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而雙方鬧上法院後，伊麗莎白透過律師主張，薩沙豪宅內的客房屬於違建，出租該房不但違法，還需要退還「不法所得」，也就是伊麗莎白一開始支付的67萬元。且由於當初是經由Airbnb交易，沒有簽下正式租約，因此根據當地法律《正當理由驅逐條例》（Just Cause Ordinance），薩沙無權任意驅除伊麗莎白，反而必須額外支付她一筆搬遷費。
薩沙的律師則指出，伊麗莎白曾傳訊息表示「300萬元對薩沙來說是最便宜的解決方式」，質疑她語帶勒索嫌疑；且按照伊麗莎白提出「違建不得出租」，那豈不是每位租客都可以隨意霸占他人房子？並針對伊麗莎白的行為控訴她違反租約、不當得利損害賠償、侵占不動產等，痛批她是「地獄來的租客」。
如今伊麗莎白霸占客房已經540天，而她就離薩沙女兒的房間僅幾步之遙，又受到當地法律保護，想討回房子還需要支付她搬遷費300萬元台幣，讓薩沙全家人完全不知道該如何是好。
不過，台灣並沒有此條法律，根據《NOWnews今日新聞》先前報導，「巴毛律師」陳宇安提醒，若是當初簽立租賃契約時少了「公證」這程序，就得走法院訴訟程序才能把惡房客請走，提醒房東簽約時務必要請公證人並約定強制執行，以免遇惡房客霸租時，得透過漫漫法律程序，才能討回公道。