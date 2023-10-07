亞運棒球／金牌戰對哪國有利？歷屆成績曝　打中國隊目前勝率100%

亞運棒球／中華隊拚粉碎韓4連霸！歷史勝率曝　2隊奪金都改寫歷史

▲杭州亞運中華棒球代表隊今（7）日晚間將對陣韓國隊，將力拼睽違17年的隊史金牌。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲杭州亞運中華棒球代表隊今（7）日晚間將對陣韓國隊，將力拼睽違17年的隊史金牌。（圖／特派記者葉政勳攝 ）

記者張嘉哲/綜合報導

2023杭州亞運賽程即將進入尾聲，其中亞運棒球項目中，中華隊今（7）日晚間將對陣韓國隊，雖然韓國隊這次來勢洶洶，要來拼4連霸，但由於中華隊在本屆亞運超級循環賽時，曾經擊敗韓國，奪金也是非常有機會，兩隊誰奪金都能改寫歷史，中華隊勝則是拿下睽違17年的金牌；韓國則是完成亞運棒球四連霸金牌，是非常難超越的佳績。攤開目前台韓大戰歷史中，目前中華隊勝率大約24％，不過球是圓的，勝負結果還是今晚才會揭曉，大家一起幫中華隊加油！

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翻開過去亞運棒球項目戰績始，中華隊這次晉級金牌戰睽違9年，歷史上第6次，對上韓國隊得部分，台韓大戰曾經在亞運交手12次，台灣只有贏下3次，勝率大概是24％，其中2010、2014年的金牌戰都是打中華隊打韓國，最後都是韓國隊拿下金牌。

▲中華棒球代表隊以4:0擊敗韓國隊。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲中華棒球代表隊在本屆超級循環賽中，曾以4:0擊敗韓國隊，如今金牌戰再度碰頭，相信會擦出不同火花。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
不過，值得一提的是，台韓大戰的賽事，中華隊雖然只贏過3次，但是3次裡面有2次是上屆亞運跟本屆亞運，顯見近年來中華隊的實力又更上一層樓，在本屆賽事超級循環賽時，中華隊就以4：0完封韓國，更是應實力的證明，相信今晚若能打出一波氣勢，也許能夠粉碎韓國四連霸金牌夢！請大家一起為中華隊加油。

對於台韓大戰在金牌戰碰頭，韓國隊主帥柳仲逸則是透過韓媒《MK Sports》表示「韓國隊要完成4連霸美夢，中華隊則是要睽違17年再度搶金，雙方比賽絕對刺激，要奪金很難，但我們會做好準備，不被台灣打倒兩次，奪下金牌」。

▲杭州亞運中華棒球隊將在金牌戰再碰亞運宿敵南韓隊。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運中華棒球隊將在金牌戰再碰亞運宿敵南韓隊。（圖／中華奧會提供）

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