亞運超猛女腿肌爆紅！真人版「金剛芭比」現身 她接力賽神快奪金
杭州亞運賽事已經來到最後尾聲，而近日有一些中國選手特別引起討論，除了跳水好手，被封為「水花收拾者」的全紅嬋之外，就是有「真人版鋼鐵芭比」之稱的袁琦琦了！袁琦琦在出賽田徑比賽時，被陸媒側錄到暖身，伸展肌肉的瞬間，超誇張的大腿肌肉，讓她一瞬間在微博備受討論，而最終她出賽的女子4×100公尺接力賽中，也順利拿下金牌。
記者張嘉哲/綜合報導
杭州亞運日前進行田徑賽程，其中在女子4×100公尺接力賽中，大陸對最後以43秒39的成績奪冠，而其中一名選手，是來自1995年來自江蘇的袁琦琦，因為驚人的大腿肌肉群，側錄的影像在微博上瘋傳，不少網友紛紛看傻眼「這個肌肉群真的太誇張....」、「這個肌肉群太強了」、「肌肉棒子，堪稱人間金剛芭比呀」、「這個肌肉，一群男的都要排邊站了」。
而事實上，袁琦琦過去在2014年仁川亞運以替補身分出賽，最後中國隊拿下4×100公尺接力金牌，還以42秒83成績打破賽會紀錄，此後袁琦琦進入田徑生涯「黃金上升期」，不僅入選2016年里約奧運會中國奧運代表團，在2017年起成為江蘇田徑女領袖人物，連續出戰多場賽事都是非金即銀。
如今28歲的她，仍然在賽場上不輸其他年輕運動員，本場賽事擔任第三棒的她，極快速度過彎明顯看出跟其他選手速度上的差距。對於自己被封為「人間金剛芭比」，袁琦琦賽後幾天也受訪表示「我身上的每一塊肌肉，都是在為國爭光」也笑稱「如果男生沒有肌肉的話，那也應該想想為什麼比我差吧哈哈哈」。