亞運棒球／中華隊不敵韓國奪銀！細數亞運棒球賽程、戰績全回顧

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中華隊這次組成「史上最強」軍團，包括10名投手、2名捕手、8名內野手及4名外野手，中職部分有統一獅古林睿煬、林子豪、林安可、中信兄弟鄭浩均、富邦悍將戴培峰、申皓瑋、樂天桃猿林立共8人。業餘甲組成棒7人，包含「最強銀行員」吳昇峰、賴柏瑋、楊振裕等人，旅外球員潘文輝、林昱珉、李灝宇、陳柏毓、王彥程、林家正等，一字排開十分嚇人。
中華隊戰況：
對戰泰國
中華隊1日首戰出戰泰國，由「最強銀行員」合庫隊吳昇峰先發掛帥主投，沒想到他首局就失分，中華隊3局下才破蛋，由林立轟出3分砲逆轉，單局狂灌7分，加上4局吳念庭適時安打，5局林子偉敲安又攻下2分，泰國隊無力招架，加上7局提前結束賽制，最後中華隊以12:1擊敗泰國，拿下首勝。
對戰韓國
2日中華隊再戰韓國，韓國隊推出160公里「火球男」文東珠先發，中華隊則是推出左投林昱珉主投，結果首局林安可敲出三壘安打發威，加上4局下他又利用暴投，再度跑回分數，8局下吳念庭二壘安打又發威，李灝宇被觸身球，林子豪敲出中外野穿越安打，又打回2分，搭配林昱珉主投6局無失分，被打4安打狂飆6三振，「火球男」劉致榮完美封鎖，中華隊以4:0完封韓國，一口氣取得預賽2連勝。
對戰香港
3日中華隊與香港之戰，中華隊推出合作金庫投手賴柏瑋先發，香港隊則是推出梁家豪，結果中華隊全場9支安打大爆發，加上香港隊保送、觸身球過多，林子豪、楊振裕各敲出3分打點貢獻下，中華隊在5、6兩局各攻下5分，最終以15:0提前結束比賽，賴柏瑋5局無失分，王政浩、潘文輝都上場小試身手。
對戰中國
5日「海峽大戰」中華隊推出中信兄弟投手鄭浩均先發，他主投4局失1分，陳柏毓3局無失分狂飆6次三振，古林睿煬後援2局無失分，狂飆5K，加上林安可首局就敲出2分打點適時安打，最終中華隊以4:1擊敗中國，睽違9年挺進金牌戰。
對戰日本
中華隊6日晚上6點交手日本隊，由於中華隊已經晉級金牌戰，本場比賽勝敗都不影響結果，此戰先發王彥程主投6局失掉2分（1分責失），加上中華隊打線也熄火，整場處於落後局面，最後比賽因雨裁定，中華隊0：2輸給日本。
金牌戰7日對韓國
中華隊（7）日再戰韓國隊，雖然歷史數據對我方不利，但國人依舊對亞運金牌抱有高度期待，只是「恐韓魔咒」持續發酵，最終中華隊以0：2敗給宿敵韓國，在亞運金牌戰對韓國苦吞4連敗，四度銀恨！
杭州亞運賽制及相關規定
|賽事階段
|日期範圍
|場數
|說明
|資格賽
|09/26-09/28
|3
|✤ 3 隊單循環賽，前 2 名晉級預賽。
註：資格賽只是表面名稱，實際上已是亞運正式賽程。
|預賽
|10/01-10/03
|12
|✤ 8 隊分為 A、B 兩組，各在組內進行單循環賽，每隊各進行 3 場比賽。
⌦ 分組前 2 名晉級複賽，並將兩隊之間的對戰成績帶入複賽。
⌦ 分組後 2 名進入排名賽，並將兩隊之間的對戰成績帶入排名賽。
|複賽
|10/05-10/06
|4
|✤ 4 隊根據原屬組別與另外一組進行交叉循環賽。
⌦ 前兩名晉級冠軍賽。
⌦ 後兩名進入季軍賽。
|排名賽
|10/05-10/06
|4
|✤ 4 隊根據原屬組別與另外一組進行交叉循環賽。
⌦ 根據比賽結果排定名次，即本屆賽事的第 5-8 名。
|季軍賽
|10/07
|1
|⌦ 勝者為季軍。
⌦ 敗者為殿軍。
|冠軍賽
|10/07
|1
|⌦ 勝者為冠軍。
⌦ 敗者為亞軍。
-
- 正規局數：9 局。
- 提前結束比賽之情況：五局相差 15 分以上，或七局相差 10 分以上。
- 延長賽：若正規九局結束而兩隊分數相同，則第十局開始採用突破僵局制。
- 投手之投球限制：無限制。
- 電視輔助判決：無。
- 資格賽、預賽、複賽、排名賽比賽結果若有兩隊以上勝負場數相同，依序以下列規則決定名次：
- 比較對戰勝負關係，勝者排名在前。
- 比較對戰優質率，高者排名在前。
- 比較責任對戰優質率，高者排名在前。
- 比較對戰打擊率，高者排名在前。
- 擲銅板決定名次。
投手11人為吳昇峰、王政浩、賴柏瑋（以上合作金庫）、劉致榮（紅襪）、林昱珉（響尾蛇）、陳柏毓（海盜）、潘文輝（費城人）、王彥程（樂天金鷲）、古林睿煬（統一獅）、鄭浩均（中信兄弟）。
捕手2人林家正（藍鳥）、戴培峰（富邦悍將）。
內野手8人分別是李亦崴（合作金庫）、廖俊凱（台灣電力）、陳敏賜（台中市）、鄭宗哲（海盜）、李灝宇（費城人）、林立（樂天桃猿）、林子豪（統一獅），吳念庭（西武獅）
外野手則有4人為楊振裕（合作金庫）、申皓瑋（富邦悍將）、林安可（統一獅）、林子偉（樂天桃猿）。
亞運棒球賽程：
2023年亞運棒球日期：9月26日（二）~10月7日（六）
|日期
|項目
|9月26日~9月28日
|第一階段（資格賽）
|10月1日~10月3日
|小組循環賽
|10月5日~10月6日
|超級循環賽／排名賽
|10月7日 12:00
|銅牌賽
|10月7日 18:00
|金牌賽
|時間
|組別
|客隊 vs 主隊
|比分
|12:00
|A組
|寮國 vs 中國
|
|12:00
|A組
|日本 vs 菲律賓
|
|18:30
|B組
|香港 vs 韓國
|
|18:30
|B組
|泰國 vs 中華隊
|
|時間
|組別
|客隊 vs 主隊
|比分
|12:00
|A組
|菲律賓 vs 中國
|
|12:00
|B組
|香港 vs 泰國
|
|18:30
|B組
|韓國 vs 中華隊
|
|18:30
|A組
|寮國 vs 日本
|
|時間
|組別
|客隊 vs 主隊
|比分
|12:00
|B組
|中華隊 vs 香港
|
|12:00
|B組
|泰國 vs 韓國
|
|18:30
|A組
|中國 vs 日本
|
|18:30
|A組
|菲律賓 vs 寮國
|
|分組
|賽況
|參賽隊伍
|勝
|敗
|A組
|超級循環賽
|日本
|2
|0
|中國
|2
|0
|排名賽
|菲律賓
|0
|2
|寮國
|0
|2
|B組
|超級循環賽
|中華隊
|2
|0
|韓國
|1
|1
|排名賽
|香港
|1
|1
|泰國
|0
|2
|參賽隊伍
|勝
|敗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|時間
|組別
|客隊 vs 主隊
|比分
|12:00
|超級循環賽
|韓國 vs 日本
|
|18:30
|超級循環賽
|中華隊 vs 中國
|
|時間
|組別
|客隊 vs 主隊
|比分
|12:00
|超級循環賽
|韓國 vs 中國
|
|18:30
|超級循環賽
|日本 vs 中華隊
|
超級循環賽戰績
|參賽隊伍
|勝
|敗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|日期
|時間
|客隊 vs 主隊
|比分
|10月7日
|12:00
|日本 vs 中國
|
|日期
|時間
|客隊 vs 主隊
|比分
|10月7日
|18:00
|韓國 vs 中華隊
|
轉播單位：
中華電信 MOD
愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)
愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)
無線電視
公視主頻道（CH13）、公視3台
有線電視
緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)
東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)
Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視
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