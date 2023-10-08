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遭指進口補助打擊本地豬！農業部駁斥：產業轉型、國際原物料上漲

▲針對國民黨總統參選人侯友宜聲稱因為補助進口打擊本地豬，農業部今（8）日反駁。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.07）
▲針對國民黨總統參選人侯友宜聲稱因為補助進口打擊本地豬，農業部今（8）日反駁。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.07）

記者李琦瑋／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜聲稱因為補助進口造成使國產豬占有率降到8成，農業部今（8）日嚴正駁斥指出，主要是今年面臨產業轉型及國際原物料上漲，以短期進口補足需求並穩定市場價格，國產豬肉仍優先供應國內消費市場。

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農業部說明，為提升養豬產業韌性，政府積極推動畜舍改建、減少環境污染，今年面臨產業轉型升級過渡期，國內養豬場因農業部投入110年到113年養豬百億基金計畫，補助養豬場改建豬舍等設施設備，陸續已有近3000場養豬場投入改善，由於畜舍改善時勢必減少飼養，因此造成國內毛豬在養量比去年同期減少5千多公噸，出現短期缺口。 

農業部指出，近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲，國際豬肉也受影響，自本年3月起國際豬肉價格大幅上漲，以致本年1到3月豬肉進口量較去年同期減少約11,059公噸，減幅達37％。4月起國內毛豬拍賣價格因受到進口豬肉大幅減少、國內毛豬供應不足等因素影響，以致各肉品市場毛豬拍賣價格大幅上漲，一度飆漲超過每公斤100元，影響消費大眾的日常支出與消費需求。 

農業部說，為了讓國內養豬產業有時間轉型升級提升競爭力，加上因應進口量和國內減養，並穩定國內豬肉價格，因此才責成中央畜產會透過「限時限量」豬肉進口獎勵措施，實施期間自本年5月起至9月止，以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，目標獎勵數量5萬公噸，透過短期進口挹注儘速補足國內安全庫存量，並提供進口豬肉供加工使用，將國產豬肉優先供應國內消費市場所需。 

農業部表示，除了責成中央畜產會專案進口，以及限時限量獎勵業者進口豬肉供加工使用，農業部同時亦協調台糖公司持續增加供應市場，使國內毛豬充分供應傳統民生消費通路，務求豬肉供應平穩無虞。 農業部強調，從今年毛豬拍賣價格顯示都有維持在綠燈區，也屬於3年平均價格最高價位，可確保豬農收益。

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