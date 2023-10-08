遭指進口補助打擊本地豬！農業部駁斥：產業轉型、國際原物料上漲

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農業部指出，近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲，國際豬肉也受影響，自本年3月起國際豬肉價格大幅上漲，以致本年1到3月豬肉進口量較去年同期減少約11,059公噸，減幅達37％。4月起國內毛豬拍賣價格因受到進口豬肉大幅減少、國內毛豬供應不足等因素影響，以致各肉品市場毛豬拍賣價格大幅上漲，一度飆漲超過每公斤100元，影響消費大眾的日常支出與消費需求。
農業部說，為了讓國內養豬產業有時間轉型升級提升競爭力，加上因應進口量和國內減養，並穩定國內豬肉價格，因此才責成中央畜產會透過「限時限量」豬肉進口獎勵措施，實施期間自本年5月起至9月止，以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，目標獎勵數量5萬公噸，透過短期進口挹注儘速補足國內安全庫存量，並提供進口豬肉供加工使用，將國產豬肉優先供應國內消費市場所需。
農業部表示，除了責成中央畜產會專案進口，以及限時限量獎勵業者進口豬肉供加工使用，農業部同時亦協調台糖公司持續增加供應市場，使國內毛豬充分供應傳統民生消費通路，務求豬肉供應平穩無虞。 農業部強調，從今年毛豬拍賣價格顯示都有維持在綠燈區，也屬於3年平均價格最高價位，可確保豬農收益。