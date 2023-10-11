仙氣爆棚！台灣最美YouTuber是「她」 一票觀眾讚翻：個性又可愛
▲許多觀眾秒選「美食水水」千千是心目中最美的Youtuber，並大讚她的長相、衣品及個性都相當令人喜愛。（圖／翻攝自IG＠khshu_）
記者賴禹妡／綜合報導
2023-10-11 17:07:15
隨著YouTube平台的崛起，出現越來越多優秀的創作者，甚至還有YouTuber人氣已經超過當紅藝人。近日就有網友好奇，在眾多YouTuber中，哪一位才是觀眾心目中最美的冠軍？貼文曝光後，許多人都秒選「美食水水」千千，她的長相、衣品跟個性都讓網友大讚：「真的很仙！」
該名網友昨（10）日在Dcard中貼文，她以 「心目中最美的YouTuber前三名」為題，表示平時看YouTube影片，常常忍不住讚嘆某些YouTuber「真的長得好美！」其中她認為最漂亮的YouTuber分別為 熱愛分享美妝的Mindy、常拍紀錄生活vlog的The Kelly Yang，以及主要在評論電影、影集的飽妮，她認為這3人的美各有特色，最後原PO也好奇地問：「大家覺得最漂亮的YouTuber是誰？」 貼文曝光後，留言區最多人提到 ▲▼原PO認為Mindy、Kelly（上）及飽妮（下）是她心目中最美的YouTuber前三名。（圖／翻攝自IG＠thekellyyang） 台泰混血正妹「千千」，「我覺得千千是台灣的放鬆感美女YouTuber代表，乾淨透氣又高親和力」、「千千身高好像偏高，穿什麼都好好看，像走鐘獎那種場合都會被千千驚豔到」、「千千真的很仙，而且個性很可愛」，原PO也回覆：「個人覺得千千是很有親和力的那種美。」 另外，也有不少網友提到其他YouTuber，「我也愛k粒，還有JCNANA（蒨蒨）」、「我心中No.1是斐莉」、「我每次看到查理都很驚豔，好喜歡她的長相，太美了」、「必須是品子吧」、「個人投壹加壹的ILLY一票」。 ▲留言區最多人提到台泰混血正妹「千千」是最美的YouTuber。（圖／翻攝自IG＠khshu_）
而美貌受到最多人讚賞的千千，雖然擁有天使般臉孔，卻是一名超強大胃王，她曾在2016年遠赴日本參與綜藝節目《火力全開大胃王》擔任台灣隊長，也在隔年參加蕎麥麵全國大賽時獲得亞軍。超反差的特色吸引經紀公司有意栽培千千從日本出道，但她因工作考量婉拒，如今她經營的YouTube頻道「千千進食中」累積181萬訂閱數，人氣持續上升中。