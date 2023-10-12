住飯店「遇到金鑰匙」！求訂餐廳位置神解　傳說身分全台僅20幾人

清晨低溫跌破20°C！秋冬家居橘、紅大勢色當道　盤點7款換季單品

▲今（12）清晨低溫跌破20°C！天氣漸冷，不僅服裝要換季，居家布置也要跟著換季，今年秋冬家居色彩橘、紅當道色，盤點7款換季單品。（圖／IKEA提供）
▲今（12）清晨低溫跌破20°C！天氣漸冷，不僅服裝要換季，居家布置也要跟著換季，今年秋冬家居色彩橘、紅當道色，盤點7款換季單品。（圖／IKEA提供）

記者徐銘穗/綜合報導

時序已進入深秋，今（12）天清晨苗栗公館低溫跌破攝氏20度，來到攝氏19.7度。天氣漸冷，不僅服裝要換季，居家布置也要跟著換季，就用今年大勢流行的高飽和度色彩，潮流橘、炙熱紅及北歐風橡木家具，為居家空間增添溫暖。《NOWnews今日新聞》盤點7款換季家居單品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🔴IKEA

📌SKÅLBODA 扶手椅 橘色
碗形的SKÅLBODA扶手椅（原名為JÄRPEN），於1983年推出。雕塑般的鋼製扶手椅，簡約又時尚的工業風金屬設計，簡單擺放於家中，就能成為空間裡的目光焦點，也可使用撞色設計的靠枕套和布料，來變換客廳風格。椅子有橘、黑兩色可供挑選，經過測試並符合相關的強度和耐用性標準。

▲SKÅLBODA 扶手椅 橘色 $1799。（圖／IKEA提供）
▲SKÅLBODA 扶手椅 橘色 $1799。（圖／IKEA提供）
📌SVEDJENÄVA 靠枕套 多種顏色
貓奴們必買的SVEDJENÄVA 靠枕套！SVEDJENÄVA 靠枕套的圖案原名為ALFI，以藍綠和棕米色床罩於1971年首次在IKEA型錄登場。圖案以貓掌圖案為設計靈感，搭配黑、紅、橘、紫、白等多種繽紛顏色，擺放於沙發或椅子上，創造亮眼又富有玩味的佈置風格。

▲SVEDJENÄVA 靠枕套 ，多種顏色/深色 $199。（圖／IKEA提供）
▲SVEDJENÄVA 靠枕套 ，多種顏色/深色 $199。（圖／IKEA提供）
📌STOENSE 短毛地毯 紅色
搶眼迷人的鮮紅色STOENSE短毛地毯（原名為ROND）絕對能成為居家空間焦點！在1959年首次出現在型錄裡，經典款式的形狀與短毛設計，美觀又實用。使用人造纖維材質製成，厚實的絨毛觸感，不僅柔軟舒適，耐用、抗污又易保養，同時具有吸音效果。

▲STOENSE 短毛地毯 紅色 $3,499。（圖／IKEA提供）
▲STOENSE 短毛地毯 紅色 $3,499。（圖／IKEA提供）
📌TUVKORNELL 燭台 3件組 橘色
TUVKORNELL 燭台 3件組（原名為CYLINDER），是1980年誕生的經典設計。今年將燭台加寬底座、增加重量來提高穩定性，3個燭台有不同的高度相互搭配，營造出裝飾性的效果，更選用新色「潮流橘」，為餐桌布置增添風格。

▲TUVKORNELL 燭台 3件組 橘色 $399。（圖／IKEA提供）
▲TUVKORNELL 燭台 3件組 橘色 $399。（圖／IKEA提供）
🔴HOLA

📌La-Z-Boy 維加斯全牛皮舒適躺椅 象牙白橡木底 
簡約象牙白皮革搭配優雅彎曲的木材設計，使用體重就可以調整靠背角度，搭載專利的動態腰部支撐系統，隨時輕鬆躺下享受居家時光。

▲La-Z-Boy 維加斯全牛皮舒適躺椅 象牙白橡木底 $42900。（圖／HOLA提供）
▲La-Z-Boy 維加斯全牛皮舒適躺椅 象牙白橡木底 $42900。（圖／HOLA提供）
📌90/10可水洗長效防蟎羽絨冬被 雙人
冬天一定要擁有羽絨被，HOLA推薦90/10可水洗長效防蟎羽絨冬被，趁著優惠提早入手，羽絨填充選用最嚴格日本JIS 認證潔淨度超過1000mm的羽絨，阻絕各種雜質降低過敏發生機率，搭配物理性防螨表布，效果更加乘。

▲90/10可水洗長效防蟎羽絨冬被 雙人 $7980。（圖／HOLA提供）
▲90/10可水洗長效防蟎羽絨冬被 雙人 $7980。（圖／HOLA提供）
📌伊萊克斯極適家居500 UV抗敏空氣清淨機 
擁有五重過濾系統可去除99.99%的細菌與病毒以及塵螨與過敏原，卻僅有20分貝低運轉音量，帶給你最靜謐的家居體驗。此外還可透過App進行遠端操控，精準監測與管控家中空氣品質，外出時可照顧家人健康，回家時也可立即享有清新健康的空氣。

▲伊萊克斯極適家居500 UV抗敏空氣清淨機 $16900。（圖／HOLA提供）
▲伊萊克斯極適家居500 UV抗敏空氣清淨機 $16900。（圖／HOLA提供）
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

秋分至！IKEA灰綠色絕美家居登場　HOLA家居SOU・SOU聯名回歸

IKEA鯊鯊遇對手！日本爆紅「QQ肉包抱枕」台灣也開賣：越躺會越餓

特力屋6熱銷單品！「浴室神器」奪冠　IKEA十大熱銷收納好物公開

「被家具耽誤的餐廳」IKEA總經理回應了　霜淇淋銷量就占美食30%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞