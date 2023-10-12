清晨低溫跌破20°C！秋冬家居橘、紅大勢色當道　盤點7款換季單品

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📌SKÅLBODA 扶手椅 橘色
碗形的SKÅLBODA扶手椅（原名為JÄRPEN），於1983年推出。雕塑般的鋼製扶手椅，簡約又時尚的工業風金屬設計，簡單擺放於家中，就能成為空間裡的目光焦點，也可使用撞色設計的靠枕套和布料，來變換客廳風格。椅子有橘、黑兩色可供挑選，經過測試並符合相關的強度和耐用性標準。
📌SVEDJENÄVA 靠枕套 多種顏色
貓奴們必買的SVEDJENÄVA 靠枕套！SVEDJENÄVA 靠枕套的圖案原名為ALFI，以藍綠和棕米色床罩於1971年首次在IKEA型錄登場。圖案以貓掌圖案為設計靈感，搭配黑、紅、橘、紫、白等多種繽紛顏色，擺放於沙發或椅子上，創造亮眼又富有玩味的佈置風格。
📌STOENSE 短毛地毯 紅色
搶眼迷人的鮮紅色STOENSE短毛地毯（原名為ROND）絕對能成為居家空間焦點！在1959年首次出現在型錄裡，經典款式的形狀與短毛設計，美觀又實用。使用人造纖維材質製成，厚實的絨毛觸感，不僅柔軟舒適，耐用、抗污又易保養，同時具有吸音效果。
📌TUVKORNELL 燭台 3件組 橘色
TUVKORNELL 燭台 3件組（原名為CYLINDER），是1980年誕生的經典設計。今年將燭台加寬底座、增加重量來提高穩定性，3個燭台有不同的高度相互搭配，營造出裝飾性的效果，更選用新色「潮流橘」，為餐桌布置增添風格。
🔴HOLA
📌La-Z-Boy 維加斯全牛皮舒適躺椅 象牙白橡木底
簡約象牙白皮革搭配優雅彎曲的木材設計，使用體重就可以調整靠背角度，搭載專利的動態腰部支撐系統，隨時輕鬆躺下享受居家時光。
📌90/10可水洗長效防蟎羽絨冬被 雙人
冬天一定要擁有羽絨被，HOLA推薦90/10可水洗長效防蟎羽絨冬被，趁著優惠提早入手，羽絨填充選用最嚴格日本JIS 認證潔淨度超過1000mm的羽絨，阻絕各種雜質降低過敏發生機率，搭配物理性防螨表布，效果更加乘。
📌伊萊克斯極適家居500 UV抗敏空氣清淨機
擁有五重過濾系統可去除99.99%的細菌與病毒以及塵螨與過敏原，卻僅有20分貝低運轉音量，帶給你最靜謐的家居體驗。此外還可透過App進行遠端操控，精準監測與管控家中空氣品質，外出時可照顧家人健康，回家時也可立即享有清新健康的空氣。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。