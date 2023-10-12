「超商三餐」懶人包公開！營養師全說了　這樣搭：萬惡鍋貼也能吃

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營養師張雅琦公開「超商三餐」懶人包如下：
🍴早餐
溏心溫泉蛋+無糖高纖全豆奶
握沙拉+無糖高纖豆漿
鮪魚御飯糰+無糖高纖豆漿燕麥
🍴午餐
麻油雞飯糰+冷筍+椒麻綜合滷味+無糖高纖豆漿
時蔬沙拉+鹽味毛豆+無糖高纖全豆奶
🍴晚餐
香草烤雞腿時蔬餐+玉米筍+溏心溫泉蛋+時蔬沙拉
墨西哥鮮嫩雞腿丁+香菇雞湯+握沙拉+冷凍菠菜
減重也得均衡飲食，張雅琦在影片中分享碳水化合物（澱粉）、蛋白質、蔬菜與油脂的攝取注意事項如下：
🍚碳水（一整天的攝取量大概是2到5份，約60克以內）
營養師建議的選擇是有包肉的飯糰，像是麻油雞飯糰、鮪魚御飯糰
🥚蛋白質（整天至少吃兩個手掌大小）
除了常見的雞胸肉以外，毛豆、豆干、綜合滷味、嫩雞丁等
豆漿、豆花、牛奶、溫泉蛋、蒸蛋
🥬蔬菜（整天至少三份，一份約100克）
冷筍、玉米筍、冷凍的波菜或是花椰菜
🥑好的油脂
吃超商有個缺點，可能沒辦法攝取到好的油脂，那營養師建議可以選擇無調味的堅果來補充，一次吃5到10顆左右
影片推出後引發網友討論，紛紛留言表示「超商是很方便沒錯啦，但是納很容易爆」、「超商就是貴了一點，加上含鈉量有點高，不過這樣選對於沒時間料理又想減重的人確實蠻方便的!! 」。也有人期待營養師拍一集全聯或大賣場的健康搭配。
不少人分享自己的菜單，「如果覺得超商湯品選項太少，其實還可以自己把別的商品變成湯，像是小滷青蔬就常被我拿來當湯喝。把它微波完之後放到碗裡，加一點水就變成蔬菜湯了。如果想要變換口味，也可以加番茄汁或牛奶」、「萊爾富北斗肉丸也不錯，熱量300多，但吃了不會餓也不會飽剛剛好」
★小提醒
最後，張雅琦也提醒，便利商店的食物含鈉量通常都過高，不會建議當作「 日常」飲食，但可以是另一種方便的外食選項。