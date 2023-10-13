百貨周年慶開跑！化妝保養品買太多　8大美妝收納神器：安心補貨

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新品BRUKSVARA化妝台附有布袋，具備多個不同尺寸，無論是放刷具、眉筆或充電器都適合！下方也附抽屜隔版，拉開後空間足夠，能收納各種化妝品及小物，輕鬆在家打造一個夢幻化妝台。
📌SOLFÅGEL 畫筆袋
新品SOLFÅGEL 畫筆袋，也能成為美妝刷具袋！使用100％再生聚酯纖維製造，有不同寬度的筆套，各種粗細的刷具、眉筆等都可輕鬆放入，內層翻蓋可以防止刷毛沾染灰塵，保持衛生。使用時只要將畫筆袋攤開，各個刷具一覽無遺，輕鬆取用，完妝後輕鬆捲起、綁好即可隨身攜帶。
📌KACKLA 延伸儲物盒
彩妝保養品的尺寸不一，收納起來非常困難，使用可伸縮調整的KACKLA 延伸儲物盒就能解決！具有可伸縮設計，適合擺放於抽屜內，能配合抽屜或美妝品的大小進行調整，不論收納刷具、瓶罐、面膜等物品都適合。除此之外，KACKLA系列延伸儲物盒還有多種尺寸可選擇，讓你輕鬆選擇適合的大小進行收納，隨時保持檯面整潔。
📌MOJAN 可旋轉式化妝品收納盒
周年慶最愛購入的東西絕對非口紅莫屬！ MOJAN 可旋轉式化妝品收納盒，貼心的旋轉式設計，方便拿取物品，中間可放化妝刷和筆，外邊則放小瓶保養品和唇膏，讓你安心大大採購。
📌DRÖNJÖNS 文具收納盒, 白色, 25x20 公分 $399
除了放文具外，DRÖNJÖNS 文具收納盒也適合收納化妝保養品！分格設計創造多功用，後方大格可以放入大罐化妝水、乳液及面膜；前面小格可以將粉底液、精華液跟刷具分開擺放；抽屜格適合放入化妝棉及棉花棒，上方可直接放置眼影盤、修容盤，方便取用，所有化妝保養品一盒搞定。
📌SAXBORGA收納盒附鏡蓋
SAXBORGA收納盒附有鏡蓋，立起來就能搖身一變成為化妝鏡，三層收納托盤可拆開放置、也可堆疊收納，能輕鬆收納各種化妝小物，一物多用，大大節省桌上空間！米白色橢圓形搭配軟木托盤，清新沉穩的顏色，更為空間增添柔和氛圍。
📌SKÅDIS收納壁板
不只有收納盒可以收納，運用牆面收納也可以創造更多空間！IKEA明星商品SKÅDIS收納壁板可以擺放在各個地方，還能依需求搭配收納筒、層架、夾子、掛勾等，不論是化妝水、精華乳、粉底液、刷具的美妝保養品，到梳子、飾品等配件都能輕鬆收納，讓每個小物都能有專屬空間外，也打造屬於個人的收納風格。
📌RÅSKOG 推車
居家收納必備小幫手絕對非RÅSKOG 推車莫屬！具備三層超大容量，保養品瓶罐、刷具、眼影盤都可以一車搞定，還附有滑輪設計，讓你無論是在桌子旁，或是想移動到浴室化妝，想放哪就放哪，隨時移動都方便。
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