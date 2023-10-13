每人餐價2萬元！台南晶英「尋味餐會」集9位名廚大師　菜色搶先看

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「尋味」另一亮點是台南晶英追溯過往軌跡，找來多位合作過的藝術家共襄盛舉，引言由百廟門計畫發起人、知名藝術修復師蔡舜任擔任。還有國際剪紙大師楊士毅以城市承先啟後、再續四百年的心意刻畫主視覺， ISM主義甜時主理人也是大提琴家的陳世霖透過美妙的音符營造餐會氛圍並悉心規劃伴手禮點心。
台南晶英酒店總經理李靖文強調，針對台南明年將迎來四百年這件事，大多會提到傳承，但傳承之外，應該還要做到創新，加上創意來執行。所以希望創新是可以跨界的，因此不能獨好，要共好，希望以大我的角度來做事情，這也就是為什麼要一次集結9位大師的原因。
像是知名的Bar TCRC創辦人阿翔，這次就設計迎賓酒「古典&未來」，他利用了琴酒、不甜雪莉酒加上蜜餞、關廟鳳梨、芭樂、洛神等融合，他也補充，設計方向一定要有開胃的效果，酸與甜得比重不能太重，必須取決於平衡之間。
此次餐會真的堪稱星光熠熠，李靖文也提到，此次的餐點正好集結好似「北極星」的江振誠，與「南極星」的彭天恩，因此菜色沒有特別強調南部或北部口味，南北一同匯合於台南，江振誠也說，創作符合這次餐會的概念都不難，此次用上很多台南元素，發想就是怎麼樣把這些元素放進去而已。
就像有一道「RAW斗栱上的龍」，江振誠的想法，是因為他覺得台南有很多的廟宇，這是他第一個覺得菜色中該有的「詞彙」，以龍蝦來闡述廟裡的龍柱，雕刻的細節與複雜的幾何圖案，他以複雜的香料來呈現。
另一道菜還有「RAW用鹽帶出甜」，江振誠提到，台南有鹽田，是早期的經濟命脈，而洋蔥代表淚水，鹽焗了5小時的洋蔥，裡頭有牛肉與牛筋，利用耐熱玻璃紙包起，再以鹽，包裹在最外層，並經兩次烘烤。經由江振誠親自將外層封住的鹽敲開後，取出再剪開，即是一整碗香醇的湯頭，滿滿的洋蔥甜韻與牛肉鮮香，甚是醉人。
「RAW用鹽帶出甜」此道菜搭了相當有趣的cocktail pairing「用凍帶出鮮」，以鹽製成的杯子，裝入裸鑽雪莉威士忌、干邑白蘭地、黑巧克力、紅茶烏龍茶糖漿等，要喝時要先將牛肉湯挖個兩大匙進去融入，喝起來又甜又鹹、又冰又溫，將調酒加入熱湯的創舉，相當令人驚喜。
由彭天恩設計的「人情調味的滋味」，吃得到煎到外香酥內細嫩的紅條。還融合了台灣人最喜歡吃的早餐鹹粥，彭天恩將蛤蠣、火燒蝦、藤壺等鮮料和米熬煮成鹹粥，再細細打碎作為醬料，墊上煙燻過後再浸泡煙燻醬油的碩大蚵仔，以及經典酸鹹西瓜綿，府城的熱鬧與熱情，在這道海味菜色中一覽無遺。
套餐中的主菜是「粽中粽；翅中翅」，由江振誠與彭天恩一同創作，雞翅外層裹上香蘭葉去炸，概念好似泰國菜「香蘭葉包雞」，雞翅裡頭還有素魚翅與石蟹肉，飽滿的鮮醇味；一旁的小米花生粽以月桂葉包入蒸熟的米飯、小米與彭天恩媽媽自種的花生，佐上海膽花生醬和蟹黃醬油，算是天花板級的南部花生粽。
台北WILDWOOD也將有客座餐宴，10月20日及21日，WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳盛邀同樣以原木燒烤料理聞名、位於峇里島的超高人氣當代澳式料理餐廳 「MASON」來台客座！台灣米其林星級名廚KIN林明健將攜手「MASON」集團行政主廚Benjamin Cross共同展演炫技，並偕同曾獲Diageo World Class世界頂尖調酒大賽新加坡冠軍的首席調酒師Zachary Connor De Git，重磅呈獻一系列精彩絕倫的玩火料理與繽紛特調。八道式饗宴搭配四款酒精/無酒精特調，每位5,880+10%元，即日起開放預訂。
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