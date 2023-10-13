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2024 年式 Defender 首波配額開放預售，售價 266 萬元起！

▲2024 年式 Defender 首波配額開放預售，售價 266 萬元起！
▲2024 年式 Defender 首波配額開放預售，售價 266 萬元起！

2GameSome - 有車賞

JLR Taiwan宣佈2024年式Defender首波配額即日起開放預售，針對動力與科技配備進行重點升級，同時導入全新X-Dynamic HSE頂級車款與Defender 110專屬County外觀選配套件，為喜愛Defender的車主提供更多元的入主選擇。

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全新2024年式Defender 90與110，全面標配數位儀錶板、11.4吋大型曲面觸控螢幕與ClearSight車內後視鏡。首度導入的X-Dynamic HSE頂級車款，針對設計與舒適面向進行全面升級，採用黑色對比色車頂搭配全景式電動玻璃天窗，搭配20吋緞光深灰色輪圈與車尾黑色拖車環，強化視覺印象；車室內裝則運用檀木黑頂篷、皮革內裝套件、溫莎皮革與Robustec耐磨材質座椅、可調式車室氛圍燈、Meridian音響系統，搭配X-Dynamic專屬門檻踏板全面提升奢華質感。

針對追求Defender獨特個人化風格的車主，Defender 110提供全新County外觀選配套件，靈感源自Defender County經典車款，運用現代化設計致敬4x4全地形王者血統。County外觀套件為Defender 110 SE車款專屬選配，包含搶眼的對比色車頂、對比色尾門、車側County專屬飾樣與County專屬發光前車門金屬門檻， 20吋輪圈則提供兩款選擇，包含與County風格完美搭配的亮白色輪圈選項。

County外觀選配套件對比色組合包含：

  • 富士山白車身，搭配塔斯曼藍對比色車頂與尾門，以及塔斯曼藍車側飾樣與門檻踏板。
  • 聖托里尼黑車身，搭配塔斯曼藍對比色車頂與尾門，以及塔斯曼藍車側飾樣與門檻踏板。
  • 塔斯曼藍車身，搭配富士山白色對比色車頂與尾門，以及富士山白車側飾樣與門檻踏板。
內裝顏色與材質選項包含粒面皮革、溫莎皮革與觸感絕佳的Robustec耐磨材質，而橫樑則提供淺灰色或白色選項，讓County外觀套件與內裝設計形成完美搭配。

全新2024年式Defender針對Ingenium 3.0L直列6缸雙渦輪增壓柴油引擎進行性能升級，搭載MHEV輕油電混合動力科技，最大馬力提升至300PS，2500轉即可輸出650Nm最高扭力，實現絕佳效能與更為強悍的全地形性能。

Defender 90三門車型提供D300 S與D300 X-Dynamic HSE車款選項；Defender 110五門車型提供D300 SE、D300 X-Dynamic HSE、P300 X-Dynamic HSE車款選項；全尺寸8人座Defender 130 提供Defender X P400車款。全新2024年式首波配額即日起開放預售，建議預售價266萬起，入主即享 6 年原廠保養專案，詳情歡迎洽詢全台Defender授權經銷商。

2024 年式DEFENDER預售資訊

車型

車款選項

建議預售價

Defender 90

D300 S

266萬起

D300 X-Dynamic HSE

300萬起

Defender 110

D300 SE

302萬起

D300 X-Dynamic HSE

324萬起

P300 X-Dynamic HSE

312萬起

Defender 130

X P400

441萬起

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