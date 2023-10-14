走鐘獎紅毯「大到像跑道」！慶功宴找總鋪師辦桌 超狂菜色搶先曝
第5屆走鐘獎頒獎典禮將於今（14）日晚間18時在高雄流行音樂中心登場，今年典禮主持人為網紅恩熙俊、視網膜以及微笑女神阿樂。而阿樂昨晚在進行彩排時，搶先曝光了紅毯現場，規模大到讓她驚呼「這是跑道吧！」今年走鐘獎慶功宴還特地找來專業外燴團隊，讓創作者們享用美味的辦桌菜，超狂菜色包含龍蝦、豬腳、佛跳牆等，照片曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
阿樂昨晚就先搭高鐵南下到高雄進行彩排，只見她發出一連串限時動態，並搶先曝光了紅毯現場，雖然畫面中主辦單位還在場佈，但驚人的規模已經讓阿樂興奮直呼「太神啦！這是跑道吧！」《上班不要看》的關關也PO出限時動態，她站在超大紅毯中央擺出可愛動作，貌似相當期待慶典到來。
今年走鐘獎還找來特別的頒獎嘉賓，為日本高人氣AV女優「河北彩花」，令觀眾都相當期待。而走鐘獎早在9日就在臉書發文預告，今年的慶功宴餐點將會請創作者們吃辦桌菜，主辦單位找來專業外燴團隊，「抱著讓大家吃到好料的心情，絕對使命必達！」
走鐘獎也先曝光了幾道菜色，除了有辦桌必吃的佛跳牆，還有新鮮清爽的龍蝦肉沙拉，以及用料滿滿的海鮮羹、香味四溢的滷豬腳，想必早已讓創作者們食指大動，期待今晚的佳餚饗宴。