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志祺七七曝走鐘獎內幕！變帥祕訣全說了　「早知一個獎都不會得」

▲志祺七七利用整型、瘦身變帥，走鐘獎亮相讓人驚呼根本是韓系歐巴。（圖／翻攝自志祺七七IG）
▲志祺七七利用整型、瘦身變帥，走鐘獎亮相讓人驚呼根本是韓系歐巴。（圖／翻攝自志祺七七IG）

記者江芷稜／綜合報導

第5屆走鐘獎在高雄流行音樂中心舉辦，知名網紅齊聚南台灣成為焦點，只出現在影片裡的百萬YouTuber紛紛現身，引起眾多網友討論，尤其是入圍多項獎項的時事議題類網紅「志祺七七」瘦身成功，從原本的黑框眼鏡斯文男，搖身一變成了韓系濃眉大眼歐巴，讓觀眾直呼認不出來，他今（15）日在IG透露變帥的祕訣，也表示「早就知道一個獎都不會得」，沒有太大失望感受。

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▲志祺七七（左）與呱吉（中）兩人疑似為了走鐘獎表演橋段源由吵架。（圖／翻攝自志祺七七IG）
▲志祺七七（左）透露自己參與走鐘獎評審過程，很早就知道自己不會得獎。（圖／翻攝自志祺七七IG）
志祺七七在典禮後收到眾人關心，索性發文公開走鐘獎內幕，表示自己是評審承辦單位，很早就知道一個獎都不會得，「放心，我很自在，我也不會覺得那麽認真準備造型，卻沒法上台很虧，因為想造型、跟別人討論造型算是我的興趣之一，我準備得很認真、很開心、也很感謝大家喜歡，知足！」並感謝博恩及眾多頒獎人CUE他，讓他多點鏡頭。

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▲志祺七七過去都是戴著黑框眼鏡亮相。（圖／翻攝自志祺七七IG）
他3月時透露趁年假做了醫美，在雙眼皮、鼻子和臉頰部位動刀，6月開始積極瘦身，飲食、運動都有下功夫，2個月甩肉6公斤，走鐘獎時拿下黑框眼鏡，戴上耳環，大方秀出清秀五官，讓網友們一度認不出來，但他的最終結論是，在體重還沒下降前，沒有任何人說過他變帥，比起整型來說，瘦身才是重點。

▲志祺被博恩及頒獎人多次提及，多了很多鏡頭。（圖／翻攝自志祺七七IG）
▲博恩及頒獎人多次提及志祺七七，讓他多了很多鏡頭。（圖／翻攝自志祺七七IG）
志祺七七坦言，手術確實可以改變很多，曾以為靠手術就能夠一秒美圖、三秒變帥，後來發現這只是無知跟幻想，「醫生能夠幫助你局部雕塑、小部分精緻，但那可能都只是10、20%的改變」，醫美、妝髮、造型、減肥等個人努力能帶來更多改變，如果想要有個較大的成果，還是得要好好回歸自己的生活。

▲志祺七七表示手術確實改變很多，但飲食、瘦身才是變帥的關鍵。（圖／翻攝自志祺七七IG）
▲志祺七七表示手術確實改變很多，但飲食、瘦身才是變帥的關鍵。（圖／翻攝自志祺七七IG）
他透露瘦身祕訣是「學習飲食、一週兩練」，再與專業者討論造型，有了這樣的成果很開心，會繼續努力保持，還不忘推薦漫畫《膽大黨》跟《黃泉使者》，笑翻眾人。粉絲見證他的改變，狂讚「整個人的狀態也很好，不是單靠整型就能改變的」、「心態健康、身體健康就是最棒的」，Joeman則笑說決定先從看漫畫做起。


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