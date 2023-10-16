她住處漏水沒理！一收帳單「水費飆250萬」嚇壞：差點心臟病發
「真的差點心臟病發作！」英國一名26歲女子歐絲曼（Chantelle Osman）才剛搬進新家沒多久，竟因家中出現漏水問題，收到總金額6.3萬英鎊（約新台幣250萬元）的水費帳單，讓她當場嚇傻。雖然事後歐絲曼被官方告知不必支付這筆費用，但耗時6個月的處理過程，仍讓她心累地喊：「這簡直是一場噩夢。」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，歐絲曼今年剛搬到德文郡埃克塞特（Exeter）的一間公寓，她入住時就發現屋內有漏水問題，但沒有太放在心上，直到2023年3月第一次收到水費帳單，金額竟高達2萬2243英鎊（約新台幣88萬元）時，讓她不得不正視這個狀況：「我看到帳單真的差點心臟病發作。」
歐絲曼先是聯絡了西南水務公司（South West Water），對方告知她不用繳納這筆費用，但她的住房機構Stonewater必須進行解決漏水問題。該公司直到9月12日才來處理，並在公寓外的花園發現漏水處，而歐絲曼在這段期間又收到約4萬英鎊的水費帳單，也就是積欠的水費帳單總額已經來到6.3萬英鎊。
歐絲曼經歷了耗時數月的漏水事件，坦言看到高額的帳單差點暈過去，雖然相關單位告知她不需付錢，但她仍擔心會因此影響到自己的信用評等及樓下鄰居，「這簡直是一場噩夢」。而Stonewater發言人則回應，公司在6月份接獲這起事件通報，並於9月12日完成維修，公司與水務公司正在合作解決漏水帳單，並不會向客戶收取任何費用。