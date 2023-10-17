展延開工估逾5萬戶！賴正鎰：請停止打房　 放寬土建融及信託限制

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根據內政部不動產資訊平台統計資料顯示，2022年全台住宅建照核發18萬戶，為近20餘年來最大天量，開工展延也達最高峰，達到6萬209戶，換算起來等於約33％建照戶數申報開工展延，較前年（2021年）增30.9%。
而今年第一季全台建照展延件數為1262件、展延開工總宅數1萬3178戶，全國平均展延開工宅數比重擴大為37.5%，六都平均展延比重更達59.5%。其中，展延率最高是台北市和高雄市；最低為台南市。若以數字來看，雙北市加起來就超過5千戶、高雄市也有2448戶，預估今年展延開工總宅數仍有逾５萬戶規模。
根據建築法規，新建案取得建照後半年內需申報開工，可再展延三個月，也就是取得建照九個月內必需申報開工，但這幾年受疫情影響缺工潮嚴重，各縣市政府陸續宣布建照、雜照可自動展延，建築期限延1至3年不等，延長建照的建築完工時程。
鄉林不動產研究室指出，數據顯示，開發商近年來因缺工缺料及建材成本高漲、政府接連打炒房等因素，推案及興建時程難以管控，導致申請展延宅數出現爆衝。
央行連續兩年緊縮土融額度、對開發商祭出18個月限期動工令，除了危老、都更重建可不受限制之外，一般建案須在期限內動工，但面臨缺工、原物料高漲、房市景氣不明朗以及資金調度等多重壓力，不少建商只能先申請建照，再按程序申報延後開工，以確保營建成本，並避免違約被罰款，也可緩解新完工成屋持有的成本壓力。
賴正鎰分析，內政部為保障大眾購買預售屋的權益，宣佈打算針對銀行抵押債權、預售款運用及價金動用等對建商作進一步規範，出發點很好，但也必須顧及建築開發商財務運用的彈性空間，現階段很多建商因為土建融限縮，面臨資金調度以及缺工困境，需要政府大力支持協助。
他說，以展延開工宅數創新高這現象來看，跟資金調度財務面脫不了關係，過去幾年房市火紅時期缺工、搶工問題就開始白熱化，加上購地成本持續增加，如果成本沒掌握精準，可能會面臨一開工就虧損的窘況。
他表示，開發商最怕就是突然遇到景氣突然下滑，房子成交速度變慢，一開工就要投入大筆資金，而完工後還未售出的餘屋多，還會有囤房稅的壓力，所以展延開工宅數飆高現象，是受到工料雙缺、疫情、政府連續打房措施，以及限期動工令等因素及政策交錯下影響的後遺症，若再加上信託強化管制，恐會讓中、小型建商財務調度失靈。