名家論壇》徐佳馨／台積電設廠取捨的房市啟示

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據實價登錄資料，近五年龍潭房價漲幅達56%，近一年也有7%，除了住宅，農業區土地近一年漲幅也有16%左右，以目前桃園、蘆竹、龜山等區域房價坐三望四的水準，龍潭還找得到一、二字頭的中古屋，以及三字頭新成屋，在過去幾年間確實吸引不少買方轉進。以目前桃園還看得到一字頭房價的觀音、新屋、大溪相比，龍潭12餘萬的人口，居民70餘萬的平均收入也算區域水準以上，加上台積電在龍潭原本有廠區，又有友達、明基等知名廠商，更是中科院、核能研究所等機構設立於此，號稱「桃園矽谷」原本就有一定的動能，不過龍潭雖有多開交流道，可是長期以來大眾運輸不便，在地民眾若沒有自行開車，往來都僅靠客運轉乘接駁，沒有捷運、台鐵等替代方案，通勤時間常常超過一小時，讓許多外地人卻步。交通問題的硬傷沒有改善，就是外地購屋人很難轉進區域，帶動買盤的關鍵因素。
現在看來，台積電不打算在龍潭擴廠應是塵埃落定，表示過往龍潭房市因此被帶動的超漲部分將回歸基本面，其中受創最深，恐怕是這一兩年新推案，和剛買沒多久的成屋屋主，雖說這幾年全台房市起漲，龍潭本來一字頭房價還有低價誘因，多少堪稱支撐，整體不至於打回五年前原形，可是當初依附在龍潭台積電話題的一些個案，甚至比龍潭房價還便宜的區域，恐怕將有很大壓力，只能自求多福。
經歷過高雄、桃園兩地房市話題三溫暖的投資人，應該都無法忘記這一路如人飲水，冷暖自知的進場經驗，懂得趨吉避凶的投資人或多或少都會逐漸體會，科技業設廠利多並非「穩定利多」，而是因應時局、政策與地方態度進行調整的「動態利多」。
日後台積電雖然還會成為地方房市的強心針，可是買家們多少會以更為審慎的態度，去看待這個強心針到底有沒有真的打，打下去有沒有打到點？加上國土計畫法2025年上路在即，日後變更的難度會更高，投資人想要圈地等發財，過去在房市只靠「一身是膽」操作的投資人，要是日後也依樣畫葫蘆，一不小心「肝膽俱裂」也不讓人意外。
這幾年看到許多樓起樓塌，有時不禁想起剛入行時，產業前輩們對房地產市場無情且無常的感嘆。
現在回頭來看，豈止房市如此，無常即日常，投資如是，人生如是。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com