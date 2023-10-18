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竹北又傳天坑案！專家教你避險　NOWnews系列專題一次看

▲新竹縣竹北市17日再傳天坑事件！附近居民很緊張，因為這是建商第3次坍陷事故。（圖／翻攝「曾聖凱」臉書）
▲新竹縣竹北市17日再傳天坑事件！附近居民很緊張，因為這是建商第3次坍陷事故。（圖／翻攝「曾聖凱」臉書）

記者陳采沂／綜合報導

今年全台各地天坑事件頻傳，新竹縣竹北市一處建案工地，昨（17）日深夜發生坍陷，引發附近住戶怒吼，因為這已是該工地附近近期的第3個天坑。

由於台灣各縣市近年來有不少都更案持續進行，加上位在人口密集的都會區，一旦發生天坑事件除了影響道路通行，還可能導致周邊房屋出現鄰損，對民眾生命財產安全成為一大隱憂。

到底天坑怎麼形成？自家周邊有建案進行中要注意什麼？遇到房屋鄰損問題該怎麼辦？《NOWnews今日新聞》製作「天坑危機」專題系列報導，採訪專家分析天坑原因，以及教戰民眾如何避免危機。

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「天坑危機」專題報導看這裡：

天坑危機1／避免天坑塌樓！建築法擬納「第三方審勘」　修法落空
https://www.nownews.com/news/6261098

天坑危機2／天坑現形記！人禍藏在細節中　施工眉角大破解
https://www.nownews.com/news/6261093

天坑危機3／慘遭「損鄰事件」該如何自保　專家教戰3步驟
https://www.nownews.com/news/6261000

天坑危機4／「基泰大直」推升中古屋討論熱度　專家6招教你避險
https://www.nownews.com/news/6259007

天坑危機5／一鍵秒查！你住在地質脆弱區？掃描全台高風險區域
https://www.nownews.com/news/6261132

天坑危機6／大直民宅塌陷3大檢討要點　李鴻源直指「這1項」最急
https://www.nownews.com/news/6261163

天坑危機7／全台半年內逾8起天坑案　多因施工不當惹禍
https://www.nownews.com/news/6260991

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