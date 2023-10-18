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台北市未來5年17筆頂級商辦完工　超量供給！專家卻說：只漲難跌

▲未來5年台北市至少有17筆頂級商辦完工，商辦市場面臨超量供給挑戰，但卻有專家認為3大因素讓頂辦價格「只漲難跌」。（圖／鼎越開發提供）
▲未來5年台北市至少有17筆頂級商辦完工，商辦市場面臨超量供給挑戰，但卻有專家認為3大因素讓頂辦價格「只漲難跌」。（圖／鼎越開發提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市頂級商辦供不應求、租金續走揚！據實價揭露，北市信義計畫區的南山廣場43樓辦公室，今年初租金單價每坪5252元，超車台北101大樓，創新高紀錄。不過，台北市未來5年內將至少有17筆頂級商辦完工，屆時商辦價格Hold得住嗎？專家認為，儘管未來頂辦供大於求，但受限地段稀缺、工料雙漲，以及符合ESG條件等因素，頂辦價格只漲難跌，議價幅度有限，不過高價得有6條件支撐。

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鼎越開發執行副總張嘉文指出，屆時商辦將面臨供大於求的考驗，企業主雖有更多的選擇，但在地段稀缺、工料雙漲，以及接軌國際ESG認證讓營建裝修成本大增等因素下，頂辦價格節節攀升，議價率有限，「目前市場上的頂辦預售案，大直每坪開價150萬元、市中心每坪則至少180～200萬元起跳。

▲京華廣場規劃強大的商業配套機能，以一站式服務提供進駐企業及同仁基本需求。（圖／鼎越開發提供）
▲頂級商辦的價值更來自於園區商務配套的加值服務，如引進銀行金融專區、主題餐廳等。圖為京華廣場示意圖。（圖／鼎越開發提供）
張嘉文認為，頂級商辦的價值，除了符合ESG外，更來自於園區商務配套的加值服務，如引進銀行金融專區、主題餐廳、多功能國際級會議會展中心，及最熱門的綠色租賃、統一購買綠電，甚至協助園區企業制定減碳策略，「解決企業痛點，才能提升資產價值。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，頂級商辦多以出租為主，租金報酬的能力反應在租金上，因目前信義區頂級商辦供不應求，在租金單價上確實有上揚情形，若未來供給量增加後，頂級商辦租金走勢料將更顯溫和。

至於頂級商辦想維持租金或售價較一般商辦更顯「金貴」有何條件？曾敬德點出6條件，地段好、新規劃且大面積、地標建築、傳統辦公商圈（如信義區）、前瞻設計規劃與ESG，都是頂級商辦維持頂級身價的必要條件。

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